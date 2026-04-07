Todas las imágenes de la fiesta de Güevos Pintos en Pola de Siero, donde hoy se prevé una venta de 7.000 piezas decoradas
Motivos de mil clases y colores, novedades y clásicos de siempre, se pueden adquirir en los puestos de artesanas del parque Alfonso X
Sara Arias
Miles de güevos pintos están a la venta este martes en Pola de Siero, en el mercado del parque Alfonso X al que han acudido finalmente 27 artesanas y artesanos. La previsión que tienen es que a lo largo de esta jornada festiva local se compren en torno a unos 7.000 huevos por parte de vecinos y visitantes, que son multitud a esta hora en la capital sierense.
La fiesta se desarrolla desde primera hora de la mañana con música y animación por las calles, si bien el momento álgido ha sido la bendición de los huevos a cargo del párroco Fermín Riaño, con una multitud congregada alrededor de la plaza del Ayuntamiento como es costumbre. La actuación de los integrantes del Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín ha llenado de color y alegría el entorno de la Casa Consistorial.
En el mercado de artesanos se ven piezas de todo tipo, novedades con recreaciones de obras de arte o personajes famosos, y piezas clásicas con motivos asturianos, costumbristas o algunos con los sidros de Valdesoto, que este martes de Pascua van a encabezar el desfile que se inicia a las 17.30 horas.
Desfile a las 17.30 horas
Habrá en él ocho grupos de Siero y varias carrozas. Por este orden, desfilarán, tras los sidros, El Ventolín, la primera carroza, La Sidrina, los cabezudos y el Ramu del Roble, el Grupo de baile Principado, las Gaitas Camín del Carmín, la segunda carroza, Cuélebre, la tercera carroza y El Piñote.
Al término del desfile, que discurrirá por la calle Ramón y Cajal e irá por Celleruelo y Florencio Rodríguez, se bailará la danza prima. Por la noche, habrá verbena a partir de las 21.00 horas, con la orquesta Olimpus.
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