Los Sidros de Valdesoto y su divertida mazcarada abrieron un multitudinario desfile folclórico de Güevos Pintos en Pola de Siero

Los saltos y trastadas de Los Sidros abrieron el desfile folclórico de Güevos Pintos en Pola de Siero con su divertida mazcarada, que sacó las carcajadas de los presentes con las bromas que estos personajes hacen a cualquiera que se cruce en su camino. Una comedia a la que siguieron los ocho grupos folclóricos del concejo con su música y bailes tradiciones, tres carrozas de Valdesoto, el ramu de Amigos del Roble, los míticos cabezudos y un cierre con una multitudinaria danza prima.

Media hora antes del inicio del desfile, sobre las cinco de la tarde, el público temió su suspensión debido a la lluvia y fuertes rachas de aire que hicieron volar sombrillas y toldos. Incluso los vendedores ambulantes de globos abandonaron la zona. Si bien, a la hora de la salida, el cielo se abrió para que polesos y visitantes disfrutasen de la muestra del folclore local, que salió de la calle Ramón y Cajal y recorrió Celleruelo y Florencio Rodríguez. Con el último grupo bailando la emblemática danza prima el cielo volvió a dar agua.

Pero ni las gotas ni el viento pudieron con el ánimo de los cientos de personas que disfrutaban de la tarde en las terrazas de la Pola y en los aledaños de las calles por las que circuló el desfile. Así, tras Los Sidros llegó el grupo "El Ventolín" que dio muestra de su buen baile. Después fue el turno de Xiranda, que puso a los presentes a bailar.

El público también disfrutó de las carrozas de Valdesoto, llenas de niños y niñas vestidos de asturianos que iban saludando a uno y otro lado de la calle. Acto seguido llegó la Agrupación Folklórica "La Sidrina", con una muestra de bailes a la que siguieron los cabezudos y el ramo de Amigos del Roble.

El recorrido continuó con el Grupo de Baile Principado, la Banda de Gaitas "Camín del Carmín" y las agrupaciones folclóricas "Cuélebre" y "El Piñote". Por último, un gran grupo de polesos cantaron y bailaron la danza prima poniendo punto y final a este tradicional desfile.

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La jornada festiva en la Pola continuó por la noche con una verbena en la calle Alcalde Parrondo, amenizada por la orquesta gallega Olimpus con la que los polesos cierran la celebración de Güevos Pintos.