Treinta artesanas estarán en el mercado de los Güevos Pintos, "la fiesta más bonita", que celebra hoy en la Pola con la tradicional bendición, desfile y verbena

El tradicional mercado de güevos pintos de Pola de Siero comenzará este martes de Pascua pronto, a primera hora de la mañana, con 30 artesanas y artesanos exhibiendo y vendiendo sus creaciones en las inmediaciones del Ayuntamiento. Habrá también durante la mañana animación por las calles con cabezudos, entre otras cosas, de manera previa a la bendición que cada año realiza el párroco Fermín Riaño, que será a las 12.00 horas.

A este acto que es momento cumbre de la celebración de hoy le seguirá el tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble, y el ambiente de la plaza y los puestos, además de la actuación del Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín. Por la tarde se recupera el desfile (a partir de las 17.30 por las calles del entorno del Ayuntamiento) y de noche habrá verbena con la orquesta Olimpus a partir de las 21.00 horas.

El regidor de Siero, Ángel García, confirmó ya ayer que hoy, martes, volverá a vestirse de asturiano. «Es tradición que el cura bendiga los huevos, y también ya que el Alcalde se vista asturiano», señaló, para ironizar con que se echarán de menos «las críticas» que solían hacerle en los últimos años desde la Sociedad de Festejos, sin directiva desde hace un tiempo, por lo que el Ayuntamiento ha cogido las riendas de la organización.

"Sin el barullo de El Carmín"

García deseó que la gente «lo pase bien» en la fiesta de hoy e hizo una confesión. «Para mí es la fiesta más bonita de todas. Porque en El Carmín hay demasiada gente, demasiado barullo, es otro tipo de fiesta. Esta yo creo que es la que mejor y hay para todas las edades, porque comienza por la mañana y tampoco hay tanto problema de noche», indicó.

El regidor se refirió a que para el día de hoy se prevé «finalmente buen tiempo, algo también importante para la celebración». Recordó que durante todo el fin de semana en la Pola ya había habido «muy buen ambiente» y público en torno al mercado en la zona del Ayuntamiento, y confió en que esta edición de Güevos Pintos «será de nuevo un éxito de asistencia».