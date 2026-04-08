El alcalde de Siero, sobre la consulta popular que pidió el cura en los Güevos Pintos: “Tengo que preguntarle si él pudo votar a este Papa o eligió a otro”

El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", aprecia mucho al párroco poleso, Fermín Riaño, y eso no va a cambiar. El regidor sierense se toma con normalidad las palabras del sacerdote, que en su intervención en el acto de la bendición de la fiesta de Güevos Pintos reclamó que el Ayuntamiento ponga en marcha la consulta popular para que los vecinos opinen sobre si son o no partidarios de que se privatice la gestión del servicio de agua, proceso que el gobierno local ya tiene en marcha.

“Tengo una excelente relación con Fermín, le tengo una gran estima, nada va a cambiar mi relación con él. Pero no veo que haya consultas para elegir el Papa, a arzobispos o a curas. Ni elecciones democráticas para elegir representantes de la Iglesia”, explicó el Alcalde, preguntado por el asunto tras una rueda de prensa para otros asuntos de actualidad municipal.

El regidor abundó: “Tengo que preguntarle si él pudo votar a este Papa, o eligió a otro. Porque desconozco el procedimiento de la Iglesia y si los curas pueden votar”, enfatizó siempre en tono irónico.

Entrega de firmas en el registro municipal

En relación a que se hayan recogido más de 10.000 firmas de ciudadanos que reclaman la consulta popular, el regidor aseguró que "soy el mayor defensor de la participación de la democracia, moriré luchando por la libertad”. La plataforma contra la privatización del servicio de agua en Siero tiene previsto entregar las firmas hoy, jueves, en el registro municipal.

Por su parte, el párroco de la Pola ya se pronunció esta mañana sobre por qué incluyó en las palabras que dirigió a los presentes durante el acto de bendición de los Güevos Pintos. Preguntado por el asunto, indicó que es un tema que está en la calle, en el debate público y que preocupa a los vecinos.

Destacó también la buena relación que tiene con el regidor y se tomó con humor que el Alcalde haya sugerido que cada uno debe estar a lo suyo y que "como político no me imagino yo dando misa".

“Tampoco yo le imagino a él dando misa, presidiendo la celebración de la eucaristía, pero si le imagino presidiendo el concejo como alcalde, que es lo que está haciendo”, comentó a LA NUEVA ESPAÑA. “No hay conflicto con 'Cepi', somos buenos amigos”, añadió.