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Alumnos del Colegio Internacional Meres (Siero) conocen la UE desde dentro en un viaje cultural a Estrasburgo

Los estudiantes colaboran en actividades con compañeros del Lycée Saint-Clotilde: "Es una oportunidad única para el crecimiento académico, cultural y personal"

El grupo de estudiantes y profesores del Colegio Internacional Meres en Estrasburgo (Francia).

El grupo de estudiantes y profesores del Colegio Internacional Meres en Estrasburgo (Francia). / C. I. M.

Sara Arias

Pola de Siero

La importancia "vital" de aprender idiomas y el papel que desempeñan las instituciones europeas son algunos de los aprendizajes que están obteniendo 25 alumnos del Colegio Internacional Meres, en Siero, a través del viaje cultural a Estrasburgo, en la región francesa de Alsacia, experiencia que están viviendo en la actualidad.

"Es una oportunidad única para el crecimiento académico, cultural y personal dentro de un contexto verdaderamente internacional", destacan los profesores que les acompañan. En la experiencia están conociendo desde dentro la labor de las instituciones comunitarias y lo han hecho, además, junto a compañeros del Lycée Saint-Clotilde, con quienes realizan actividades colaborativas.

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"Este viaje cultural está diseñado para fomentar una mentalidad internacional, destacar la importancia vital del aprendizaje de idiomas y profundizar la apreciación por parte de los estudiantes del papel que desempeñan las instituciones europeas en el mundo actual", señalan los docentes.

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