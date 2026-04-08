Alumnos del Colegio Internacional Meres (Siero) conocen la UE desde dentro en un viaje cultural a Estrasburgo
Los estudiantes colaboran en actividades con compañeros del Lycée Saint-Clotilde: "Es una oportunidad única para el crecimiento académico, cultural y personal"
La importancia "vital" de aprender idiomas y el papel que desempeñan las instituciones europeas son algunos de los aprendizajes que están obteniendo 25 alumnos del Colegio Internacional Meres, en Siero, a través del viaje cultural a Estrasburgo, en la región francesa de Alsacia, experiencia que están viviendo en la actualidad.
"Es una oportunidad única para el crecimiento académico, cultural y personal dentro de un contexto verdaderamente internacional", destacan los profesores que les acompañan. En la experiencia están conociendo desde dentro la labor de las instituciones comunitarias y lo han hecho, además, junto a compañeros del Lycée Saint-Clotilde, con quienes realizan actividades colaborativas.
"Este viaje cultural está diseñado para fomentar una mentalidad internacional, destacar la importancia vital del aprendizaje de idiomas y profundizar la apreciación por parte de los estudiantes del papel que desempeñan las instituciones europeas en el mundo actual", señalan los docentes.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Tragedia en Oviedo: fallece un conocido comerciante de 63 años por las heridas de un atropello en Teatinos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González