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"Los cuernos de Don Friolera" salen a escena: el Centro Cultural de La Fresneda acoge la función teatral este viernes

La cita es a las 19.00 y la entrada libre hasta completar aforo

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, con Isabel González, de la Fundación Municipal de Cultura.

La concejala de Cultura de Siero, Aurora Cienfuegos, con Isabel González, de la Fundación Municipal de Cultura. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

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"Los cuernos de Don Friolera" es el título de la función que este viernes, 10 de abril, saldrá a escena en el Centro Cultural de La Fresneda. La cita es a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y la representa Teatro Kumen.

Esta obra forma parte de la trilogía «Martes de Carnaval», de Ramón Valle Inclán, y narra la historia de cómo el teniente Astete -don Friolera-, recibe un anónimo avisándole de que su mujer le engaña. "Vuelto loco por los celos que siente de su frívola mujer, doña Loreta, tentada por un chulapo de medias tintas y vecino, el barbero Pachequín, e instigado por un malintencionado vecindario, trama tomar venganza", destaca la promoción de la función.

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La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles la propuesta en un acto en el que estuvo acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.

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