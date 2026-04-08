"Los cuernos de Don Friolera" salen a escena: el Centro Cultural de La Fresneda acoge la función teatral este viernes
La cita es a las 19.00 y la entrada libre hasta completar aforo
"Los cuernos de Don Friolera" es el título de la función que este viernes, 10 de abril, saldrá a escena en el Centro Cultural de La Fresneda. La cita es a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y la representa Teatro Kumen.
Esta obra forma parte de la trilogía «Martes de Carnaval», de Ramón Valle Inclán, y narra la historia de cómo el teniente Astete -don Friolera-, recibe un anónimo avisándole de que su mujer le engaña. "Vuelto loco por los celos que siente de su frívola mujer, doña Loreta, tentada por un chulapo de medias tintas y vecino, el barbero Pachequín, e instigado por un malintencionado vecindario, trama tomar venganza", destaca la promoción de la función.
La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este miércoles la propuesta en un acto en el que estuvo acompañada por Isabel González, directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.
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