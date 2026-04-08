El cura de Pola de Siero, sobre la polémica del agua: “No hay conflicto con Cepi, somos buenos amigos, pero tampoco yo le imagino dando misa”

“No hay conflicto con 'Cepi', somos buenos amigos”. El párroco de Pola de Siero, Fermín Riaño, restó importancia a la polémica suscitada en el día de la fiesta de Güevos Pintos tras pedir el cura, en su discurso en la plaza del Ayuntamiento, que se hiciera la consulta popular que respaldan más de 10.000 firmas para consultar a los ciudadanos sobre si debe o no privatizarse la gestión del servicio del agua. El alcalde, Ángel García, "Cepi", le replicó al poco sugriendo que cada uno debería meterse en lo suyo. García indicó que "como político, yo no veo dando misa".

“La cuestión del agua es algo que preocupa en todo el concejo, y es un tema que hablamos en el consejo pastoral, que hay cerca de 15 personas, por eso lo incluí en la bendición”, indicó Riaño.

Sobre la respuesta del Alcalde, Riaño respondió con humor en conversación este miércoles con LA NUEVA ESPAÑA. “Tampoco yo le imagino a él dando misa, presidiendo la celebración de la eucaristía, pero si le imagino presidiendo el concejo como alcalde, que es lo que está haciendo”, comentó, con una sonrisa.

Fermín Riaño lleva seis bendiciones de Güevos Pintos, desde su estreno en 2021, que tuvo que ser en los jardines de la iglesia de San Pedro, por las restricciones del covid. Recordó que en todas las bendiciones abordó temas de actualidad, y que el de la privatización del agua es algo que “está en boca de todos los vecinos”.

"Un tema de calado"

Aludió a también a la importancia de reunir 10.000 firmas, y que por eso cree necesario que se pueda debatir. “A la gente le preocupa. Por eso lo de pedir que se pueda hablar, de tener la opinión de la mayoría de la gente. En estos tiempos que queremos participar y ser escuchadas las personas, el tener oídos a esto, también es algo importante”, subrayó.

Durante cerca de tres décadas Riaño estuvo como misionero en Tailandia. Y ahí vivió la problemática del agua en diferentes vertientes. “El primer proyecto en el que trabajé de misionero en Tailandia fue construir una traída”, rememoró. “He trabajado en misiones 30 años, el problema del agua, es de los primeros que intentas cubrir en un pueblo, la gente que no tiene agua potable, es un problema grave”, añadió.

De ahí que, salvando las distancias, considere que la cuestión de privatizar el servicio en Siero es de calado y ha generado división de opiniones: "El agua lo utiliza todo el mundo, y sería bueno que participase todo el mundo en esa decisión".