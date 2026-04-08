Una fundación con sede en Siero desarrolla el proyecto piloto para identificar y gestionar propiedades rurales a través de herramientas digitales

La Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas), con sede en Pumarabule (Siero), ha impulsado en cooperación con el Principado varias herramientas digitales para la generación de cartografías de propiedades rurales. La iniciativa ha salido adelante a través de un proyecto piloto financiado por la Dirección General de Reto Demográfico y desarrollado por Cetemas en colaboración con el Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Dirección General de Gestión Forestal. Los resultados de esta iniciativa, "que marca el inicio del uso de la digitalización en los procesos de clarificación de la propiedad", acaban de ser presentados en un acto en Oviedo.

Las herramientas digitales que se han creado sirven para identificar, reordenar y gestionar las propiedades rurales, con la finalidad de ofrecer apoyo al trabajo técnico para una "administración más eficiente del territorio, el fomento de la colaboración entre propietarios y la optimización de los recursos" existentes. Entre otras cosas, una de las aplicaciones incorpora una herramienta de valoración objetiva "que categoriza las parcelas según su calidad agrológica, grado de pendiente y orientación", y otra que genera escenarios de reasignación o agrupación de parcelas.

Alegaciones y documentación

Según explica el Principado, a través de este proyecto se han diseñado varios instrumentos, basados en código abierto (open source), que "permiten generar automáticamente una cartografía de apoyo a la clarificación de la propiedad, así como una plataforma digital de gestión que usa igualmente un código abierto".

También se ha desarrollado un conjunto de algoritmos, con ayuda de la inteligencia artificial, "que facilitan la caracterización de un parcelario catastral y la clasificación de los usos de suelo mediante ortofotos históricas y actuales". El sistema se completa con algoritmos que caracterizan de forma automática la estructura forestal.

El sistema cuenta además con una plataforma digital, que incluye un módulo de administrador y un visor web "en el que los propietarios pueden presentar alegaciones y aportar documentación" relativa a su propiedad.

En la presentación del proyecto participaron los directores generales de Reto Demográfico, Marcos Niño, y de Gestión Forestal, Javier Vigil, junto al director científico de Cetemas, Juan Majada, y la coordinadora del Área de Geomática, Elena Canga.

Noticias relacionadas

El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (Cetemas) es una fundación cuyo objetivo es fomentar la I+D+i en la cadena de valor monte-industria. Se trata de una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en el 2009 por iniciativa de un grupo de empresas del sector y del Principado. Forma parte de la red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias.