Unos Güevos Pintos "fabulosos" y con "ambientazo" en Pola de Siero: el balance de hosteleros, artesanos y grupos folclóricos

Aunque la lluvia apareció a última hora de la tarde no fue capaz de frenar el gran ambiente festivo de Güevos Pintos que se vivió en Pola de Siero este martes de Pascua. Bares y terrazas abarrotadas por todos los puntos de la capital sierense, un hervidero de paseantes por el mercado tradicional, y “muchísimas ventas” entre los artesanos que vendieron unos 7.000 huevos, con sus peculiaridades de diseños y creaciones. Durante todo el día fue difícil transitar desde la zona del Ayuntamiento hasta la plaza de Les Campes, gran punto neurálgico hasta bien entrada la noche. Hubo mucha celebración y entusiasmo, con un gran seguimiento en el recuperado desfile de la tarde.

“El balance es muy bueno. El ambiente fue fabuloso, con mucha gente, se notó en el desfile que se recuperó, y por la noche también se siguió la orquesta. Fue un día estupendo”, destacó el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”.

Con reservas con mucha antelación, la hostelería disfrutó de una gran jornada que hizo que el balance sea muy bueno. “Diría que mucha gente, es una fiesta con muy buena acogida”, destaca Abel Peco, de la Sidrería Los Portales, uno de los pocos negocios que abrió este miércoles en La Pola, un día de tranquilidad y para recuperarse. “Es un día de locos, pero estamos muy contentos. A la gente le encanta, tuvimos una mesa que vino por primera vez y ya dejó reservado para el año siguiente”, explicó.

Gran balance hostelero

Pelayo Gayo, de El Corral de Gayo, trasladó que la fiesta fue un “fabuloso” broche a muy buenos días de Semana Santa. “Lástima esa lluvia de última hora, que frenó algo el arreón de la noche, que hubiera dejado un año de récord”, reflexionó. Toño Piquero, de El Malaca y el Bravo Premiere, explicó que la fiesta crece año tras año: “La acogida cada vez es más alta desde primeras horas, se adelanta la hora del vermú, en nuestro caso con un brunch especial, la gente quiso madrugar más para disfrutar la fiesta. Y por la noche, pese al susto del agua, la gente se recogió un poco, pero no se fue, y siguió”.

Esa idea, la de más horas de consumo, la comparten también otros hosteleros, ya que en la Pola se ha consolidado el tramo de platos de desayuno, con patatas, huevo, picadillo y jamón, que se ofrece ya desde las 11 a las 14.00 horas, antes de las comidas.

Esta fue la segunda vez consecutiva que el Ayuntamiento de Siero organiza la fiesta de Güevos Pintos, además de El Carmín del pasado verano, ante la situación de la Sociedad de Festejos, sin presidencia y en un estado inactivo, tras no aprobar los socios el único candidato que se presentó para asumir la gestión. "Si las fiestas las organiza la Sociedad de Festejos, mejor, pero mientras tanto seguiremos desde el Ayuntamiento, los vecinos no tienen la culpa. No vamos a permitir que mientras tanto no se celebren las fiestas en La Pola", manifestó el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi".

El regreso del desfile

La parte folclórica de la fiesta es otra de las señas de identidad de los Güevos Pintos. Y ahí fue clave este año la recuperación del tradicional desfile, donde participa activamente el Grupo El Ventolín. “Fue un ambiente espectacular, en un día también precioso de buen tiempo. Vimos el ambiente que todos deseamos. Se notaba que la gente esperaba el desfile, que no hubo el año pasado, y se echó mucho de menos”, destacó Joaquín Ruiz, presidente de El Ventolín. En su caso también añadió que ya solo faltan un par de cosas por recuperar, que había habitualmente. “Falta el concurso de pintura de los críos y las atracciones”, añadió.

En la plaza del Ayuntamiento, la asociación Amigos del Roble colaboró echando sidra en la plaza del Ayuntamiento, donde tras la bendición se repartieron 500 botellas de sidra, junto a 400 bollos preñaos. Y por la tarde participaron en el desfile. “Las impresiones son muy positivas. El Ayuntamiento de Siero vuelve a dar valor al espíritu más tradicional y folclórico de estas fiestas, y hace una apuesta clara por las agrupaciones de Siero”, valoró Miguel Ánxel Montenegro, presidente de Amigos del Roble. “El ambiente durante el fin de semana del Mercáu Astur fue de máxima afluencia, la oferta lúdica cubría todas las edades y se recuperó el desfile”, explicó.

Muchas ventas en los puestos

El balance fue positivo también en los puestos del parque Alfonso X. A ellos acude desde hace 33 años Mari Carmen Castro, artesana que crea y vende huevos de Pascua. “Este año hubo mucha gente, y las ventas por mi parte fueron muy buenas”, comentó. “Hago principalmente más para niños, con dibujos animados, y este año triunfaron las K-pop”, subrayó esta vecina de El Berrón.

María Cimadevilla empezó ya de muy niña a comercializar sus creaciones. Lleva unos 36 años. Ahora se limita solo a la venta el mismo martes, para aprovechar bien la Semana Santa con la familia. No quiere perder esta tradición, que disfruta, aunque se quede sin el vermú este día festivo. “Sí que vendí bien, más o menos como siempre, pero quizás me pareció que hubo algo más de gente el año pasado”, resaltó.