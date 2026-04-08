Güevos Pintos que piden paz en el mundo, el fin de todas las guerras y un acuerdo sobre el agua en el municipio

Un martes de Güevos Pintos de restallu en Pola de Siero. El buen tiempo animó la afluencia masiva de vecinos y visitantes a la tradicional fiesta de la capital del municipio, en la que el párroco local, Fermín Riaño, dio su bendición a los huevos decorados y a todos los presentes, a los que dirigió además unas palabeas con mensaje de paz y algunas reivindicaciones.

“Un martes de Pascua más abrimos nuestros corazones y nuestras manos para acoger, junto al regalo de un huevo pinto, una palabra buena, una bendición de aquellos con los que a diario conversamos sobre las cosas de la vida”, dijo el sacerdote en su discurso previo a la bendición, que dio en llingua asturiana y en el que no olvidó a los enfermos.

El párroco dando la bendición a los asistentes. / Fernando Rodríguez

También incidió en pedir el fin de todas las guerras que hay en el mundo, cualquier conflicto o tipo de violencia. Y finalizó con una reivindicación local: “Hablando de agua aprovecho la ocasión para a animar a nuestra Corporación municipal a hacer posible el plesbiscito que han pedido ya más de 10.000 personas de todo el concejo a fin de poder conocer la opinión de todos y resolver unidos la gestión de algo tan fundamental y necesario para la vida como es el agua nuestra de cada día”, dijo cosechando un gran aplauso del público.

Numerosas autoridades

Una petición que tuvo respuesta por parte del alcalde, Ángel García “Cepi”, quien sugirió que cada cual debe estar a lo suyo. Indicó que si por ejemplo a él, que es regidor, le pusieran a dar misa, "lo haría mal porque no tengo la preparación, no tengo el conocimiento y, además, en este caso en concreto porque tampoco entiendo muy bien la religión". "Como político no me veo dando misa y ni siquiera lo intento”, afirmó en referencia a las palabras del párroco.

A la fiesta asistieron numerosas autoridades como el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, así como los alcaldes de Nava, Sariego, Llanera y Bimenes, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, y miembros de todos los partidos de la Corporación sierense además de autoridades militares.

Tras la prueba de la sidra, de la que también disfrutó el público presente, el ambiente se trasladó al mercado, donde se ubicaron los 27 artesanos y artesanas que dan color a los Güevos Pintos. Era casi imposible acceder a la exposición por la cantidad de gente presente, y hubo alguna que otra caída de huevos decorados.

"Buenas ventas"

“Está a tope y las ventas van muy bien”, comentó la artesana Bárbara Méndez, quien no paraba de sacar huevos coloridos al estilo artdecó. “Junto a la pareja de asturianos son los que más llaman la atención”, añadió. También “volaron” los llaveros de Pili García, quien no daba abasto para atender a los compradores.

Otra de las novedades que gustó mucho al público fueron los asturianos astronautas de la misión espacial Artemis. “Les puse el traje de astronautas pero van de asturianos con pañuelo ellas y con montera picona ellos”, detalló la artesana, María Cimadevilla. Los puestos contaron con ayuda de amigos y familiares como es el caso de Mónica Montes, quien se rompió el brazo pero acudió a la fiesta. “Vengo de mandataria porque tuve una caída y menos mal que tenía el trabajo adelantado”, celebró Montes.

Entre los asistentes, Zakaría y Nora Fouad, que llegaron desde León con su madre, Carmen González. “Es la primera vez que venimos y está todo muy, pero muy guapo. Es una fiesta muy bonita”, comentó la mujer. Los más pequeños estaban alucinando con los diseños de huevos de personajes de dibujos animados o los famosos Labubu, que fueron una de las sensaciones entre la infancia.

"Es una maravilla"

El público se quedó fascinado con la calidad de la manufactura de los huevos decorados y todas las diversas ilustraciones que muestran los artesanos y artesanas de la Pola. “Es una maravilla, el nivel de detalle y precisión me parece increíble”, reconoció Maribel Puerta, llegada desde Gijón para disfrutar del festejo. También Antonio Secades disfrutó de los puestos “prestando mucha atención porque hay detalles preciosos”.

Al mercado también acudieron dos colectivos al margen de los artesanos, el alumnado del IES Juan Villanueva para vender algunas creaciones con las que rellenar la bolsa tras haber ido de viaje de estudios a París. “Nos quedamos secas”, apuntó Inés Hernando. También la Asociación Defensa de los Derechos del Pueblo Gitano “Mistós” acudió con un puesto de huevos decorados por los más pequeños de la entidad: “Los hicimos entre todos los niños y llevamos un montón con ello, desde enero pintando”, explicó Crucita Jiménez.