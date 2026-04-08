Ya hay fecha para el inicio de las obras del Parque de La Reconquista de Pola de Siero: "Es la inversión más importante y cuantiosa"

El Ayuntamiento de Siero firmó este miércoles el contrato con la empresa adjudicataria de las obras del Parque de la Reconquista, que se construirá en la zona oeste de la Pola, en los terrenos del antiguo matadero y del parque actual del barrio de la Luz. El inicio de las obras, según anunció el alcalde Ángel García, “Cepi”, “se producirá de forma inminente, durante este mes de abril, o como muy tarde inicios de mayo”. Y el plazo de ejecución de las mismas será de 14 meses, por lo que estaría abierto ya para el verano de 2027.

La empresa adjudicataria es ASCH Infraestructuras y Servicio, que presentó una oferta de 5.850.049 euros, tal y como ya avanzó este periódico. La propuesta económica de la firma supone un ahorro del 13,05 por ciento sobre el precio estipulado para la licitación, a la que se presentaron diez empresas, si bien solo cinco fueron admitidas en el proceso.

El proyecto consistirá en un gran parque urbano, concebido como un espacio verde, integrado en la trama urbana y destinado al paseo, el ocio y la práctica deportiva al aire libre. La actuación se desarrollará en una superficie aproximada de 15.380 metros cuadrados, e incluirá un parking para 146 coches, canchas, pistas o mesas de ping-pong, entre otras dotaciones.

"Estamos muy ilusionados"

“Estamos muy ilusionados, esperamos que empiecen lo antes posible las obras y vayan con normalidad”, resaltó el alcalde de Siero, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez. “Es la inversión más importante en todo el concejo”, enfatizó.

El alcalde, Ángel García, junto al concejal Javier Rodríguez Morán, este miércoles, en el Ayuntamiento. / A. S.

El proyecto, que está cofinanciado en un 70 por ciento por la Unión Europea, ha contado con participación ciudadana en su diseño y ha incluido propuestas de los vecinos, como la de instalar un campo de vóley playa con arena.