Nuevos parquímetros y control de matrículas: así será la nueva zona azul de Siero, cuyo contrato está a punto de adjudicarse

La mesa de contratación de la nueva zona azul acaba de realizar este miércoles su propuesta de adjudicación, que ha resultado ser la misma empresa que regulaba hasta la fecha el control de estacionamiento (EYSA Estacionamiento y Servicios). A la espera de revisar el estudio económico de viabilidad se consideró como la mejor oferta, a nivel técnico y económico. Entre los principales cambios se encuentra la gratuidad de la primera hora para estacionar, la renovación de los parquímetros y la obligación a partir de ahora de introducir la matrícula cuando se saque un ticket, como ya sucede por ejemplo en Oviedo o Gijón.

Fueron dos las empresas que se presentaron para esta licitación, que suma al contrato existente las nuevas zonas a las que se amplía la zona azul. Por un lado, en Pola de Siero habrá 40 plazas nuevas de en el entorno del Centro de Salud, en la calle Maestro Martín Galache. Y a ello se añadirá un aparcamiento disuasorio, junto al antiguo Maracaibo, con 164 plazas, que por el momento es gratuito. En este último caso está también el de Lugones, de la calle Santa Isabel, con 151 plazas. En estos aparcamientos los usuarios podrán acceder con bonos cuyo coste es 30 euros mensuales con la entrada en vigor de la nueva azul.

Ahora mismo se está a la espera de que se verifique y confirme esta oferta, seleccionada por la mesa de contratación, y que se cumpla el plazo de alegaciones. Se trata de una propuesta en la que se sustituye el modelo que había, y que ofrecerá “unas condiciones mucho más ventajosas”, aseguró el regidor, tanto para el Ayuntamiento como para los conductores.

Nuevo modelo de recaudación

Con la anterior licitación se establecía que la empresa recaudaba, hasta cubrir costes, y del beneficio que se producía por encima, se destinaba un cinco por ciento al Ayuntamiento siendo el resto era para la empresa. Ahora desaparece esa primera parte de cubrir costes, y lo que se hará es que las arcas municipales recibirán simplemente un porcentaje sobre el total recaudado.

El alcalde de Siero no explicó por el momento el porcentaje exacto que les correspondería, a la espera de que se confirme el contrato, pero sí insistió en que “es mucho más ventajoso este modelo”, ya que se repartirán más las ganancias entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento.

“No hacemos zona azul para la recaudación. Lo que queremos es que haya rotación, que alguien controle el tiempo de estancia, y que no nos suponga coste controlar ese tiempo y espacio”, detalló el alcalde de Siero. “Si hay un exceso de ganancias, pues revertirá en una inversión que hagamos en el espacio público o dotación de aparcamientos”, añadió el Alcalde.

Una vez se confirme la oferta y se realicen esos ajustes necesarios, como la instalación de los nuevos parquímetros, entraría ya en servicio la nueva zona azul.