La orquesta Olympus pone el broche de oro a Güevos Pintos con una multitudinaria verbena en Pola de Siero

Lleno en la Pola para rematar Güevos Pintos con la orquesta gallega Olympus, que puso el broche de oro a la tradicional fiesta de la capital de Siero. La actuación congregó a una multitud en la calle Alcalde Parrondo con gran ambiente hacia la plaza Don Pelayo, donde estaba ubicado el escenario.

La sesión musical cerró los actos de Güevos Pintos, que comenzaron en la mañana de este martes con la tradicional bendición de los huevos decorados por parte del párroco, Fermín Riaño, frente al Ayuntamiento. Una jornada en la que no cabía un alfiler en el mercado de venta de las pequeñas miniaturas artísticas, con una venta de alrededor de 7.000 unidades.

Ambiente en la verbena de Güevos Pintos. / A. S.

La programación incluyó asimismo el desfile folclórico, en el que participaron los Sidros de Valdesoto, ocho agrupaciones folclóricas del concejo, tres carrozas, el ramu de Amigos del Roble, cabezudos y el baile de la danza prima.

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La orquesta Olympus cerró la fiesta de Güevos Pintos por todo lo alto con una multitud entregada a las canciones y bailes que ofrecieron los músicos gallegos.