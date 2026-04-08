La paz socialista del martes de Pascua: la buscada imagen de la unidad con los Güevos Pintos de Pola de Siero como escenario

La fiesta de Güevos Pintos deja cada año decenas de imágenes para el recuerdo. Una de ellas es la escena que se configura en la plaza del Ayuntamiento para el momento de la tradicional bendición. Bajo la zona de los arcos centrales del exterior de la Casa Consistorial se colocan las autoridades asistentes, entre las que no faltan nunca los alcaldes de la comarca y alguna representación autonómica. La de esta edición tuvo mucho más peso y significado, con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, y de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, al lado del alcalde, Ángel García. La asistencia se interpretó como un gesto claro de apoyo al regidor tras el choque con su partido del pasado febrero, cuando García, molesto por la falta de avances en proyectos para el municipio como el de la multinacional Costco, hizo unas declaraciones con las que sugirió la posibilidad de que surgiera un nuevo partido político.

Aunque aquella declaración fue matizada de inmediato por parte del Alcalde, asegurando que no se veía en otro lugar que no fuera encabezando la candidatura del PSOE a las próximas elecciones municipales, se vivieron días muy tensos en el seno del partido. Este martes de Pascua en Pola de Siero se quiso evidenciar la paz, no solo en la foto fija en los soportales de la Casa Consistorial, sino con abrazos efusivos para saludarse y paseo entre los puestos de güevos pintos incluido, con el alcalde flanqueado por Barbón y Lastra, que participaron plenamente del ambiente festivo de una de las celebraciones más emblemáticas de la Pola, con buena parte de los vecinos del municipio acudiendo al acto central en la plaza del Ayuntamiento.

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El camino hacia la candidatura socialista en Siero para las elecciones municipales de 2027 parece despejado tras una fiesta que congregó a la más alta presencial institucional de la región y a representantes de todos los partidos. Además de Barbón, que también es secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), acudió el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, diputados nacionales como el sierense Roberto Morís, varios parlamentarios autonómicos de todo signo y alcaldes de distintos concejos que acompañaron a la Corporación sierense en un día señalado en uno de los municipios más pujantes de Asturias.