El alcalde de Siero, sobre la denuncia de la Unión de Consumidores para paralizar Costco: "No sé a quién tengo que pedir medidas cautelares frente a los que no creen en el futuro de Asturias"

El alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, confía en recibir pronto el proyecto de Costco para instalarse en el municipio, y poder tramitar así la licencia municipal para la llegada del gigante de los hipermercados a Bobes, una iniciativa que, destacó, dará empleo a 200 personas. El regidor respondió así, con un mensaje de tranquilidad, al anuncio de la Unión de Consumidores de Asturias de que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado que dio luz verde a la instalación en el marco de la nueva ley de proyectos estratégicos.

“No sé a quién tengo que pedir medidas cautelares para los que no creen en el futuro de Asturias. Y que no tengan la posibilidad de impedir que quienes queremos que Asturias sea un lugar de oportunidades con futuro, ilusión y trabajo, pues lo logremos”, destacó este jueves el alcalde de Siero, en un acto en Lieres, en el que presentó las mejoras que se harán en la zona del parque infantil de la localidad junto al Casino.

"Pienso en los que no tienen trabajo"

El Alcalde fue contundente, como lo ha sido con todo este proceso, que se alargó hasta conseguir el pasado mes de febrero luz verde del Gobierno del Principado. “La Unión de Comerciantes responde a unos intereses de su colectivo. Lo respeto, pero no lo puedo compartir. El interés general desde mi punto de vista es otro. Pienso en las personas que no tienen trabajo y que quieren tener uno de esos 200 puestos. Y pienso también en los 50 millones de inversión, los impuestos que van a pagar, en esa oportunidad de que la gente tenga más libertad para comprar donde decida”, reflexionó "Cepi" sobre la decisión de impugnar el proyecto por parte de la asociación que engloba al pequeño comercio de la región.

"Interés personal y no el de Asturias"

Comentó que, “pese a los obstáculos que nos ponen”, la llegada de Costco se producirá y “va a ser forma positiva para los intereses de la región”. Y cargó, para finalizar, contra Carmen Moreno, gerente durante muchos años de la Unión de Consumidores, y a la que apunta como una de las posibles candidatas del PSOE para la Alcaldía de Gijón en las elecciones del año próximo.

“Hay personas que utilizan las organizaciones para tener visibilidad. Y es notorio que Carmen Moreno, que fue la más beligerante con este proyecto, está entre las aspirantes a ser alcaldesa en Gijón, o así parece por los medios de comunicación. Y a lo mejor lo que busca es su interés personal y no el de Asturias, o el interés del pequeño comercio de Gijón y no el de Siero. Y ahí evidentemente nosotros no podemos darles la razón”, concluyó el alcalde sierense.