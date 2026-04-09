El Circuito Internacional de Pádel Amateur Siux Even Tour recala en Siero con la participación de más de 250 jugadores

Circuito Internacional de Pádel Amateur Siux Even Padel Tour, que llega a Siero este mes. Este tour, en el que participan 25 países, recala en Asturias con la primera de las cinco pruebas previstas, que se celebrará en las instalaciones de Futsa Meres los días 17, 18 y 19. En esta cita participarán más de 250 jugadores que se reparten en siete categorías: Primera Única, Segunda y Tercera, tanto masculina como femenina, además de dos categorías mixtas.

Según destacan los organizadores, que presentaron el evento en el Ayuntamiento de Siero, en el conjunto de las cinco pruebas se prevé la participación de más de 1.300 jugadores.

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En el acto para dar a conocer la propuesta participaron este jueves acompañando al concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, varias de las personas relacionadas con la celebración del evento: Alfonso Cruz, Nerea Janeiro, Nacho Torres y Nacho Feito.