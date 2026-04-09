La exgerente de la Unión de Comerciantes responde al alcalde de Siero en la polémica sobre Costco: “Sigo defendiendo que la ley está para cumplirla"

“Sigo defendiendo, ahora como ciudadana jubilada, que la ley está para cumplirla, que su modificación debe hacerse por el interés general y no de una multinacional concreta y que ir a comprar a un polígono industrial no es necesario cuando tenemos en Asturias 15.000 empresas que dan empleo a 60.000 personas además de un ataque al medio ambiente”. Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, responde a través de LA NUEVA ESPAÑA a la crítica efectuada este jueves por la mañana por Ángel García, “Cepi”, alcalde de Siero, en la que trasladó su malestar por la denuncia judicial de la Unión de Comerciantes para paralizar la implantación de Costco en Siero. Cepi focalizó en la figura de Moreno su enfado, indicando que es “la más beligerante, está entre las aspirantes a ser alcaldesa en Gijón, y a lo mejor lo que busca es su interés personal y no el de Asturias”.

Moreno resalta que, se ve en la obligación de contestar, porque “no he consentido nunca ni voy a hacerlo ahora que el tono de bronca domine la conversación, pública o privada”. Y aclara, en primer lugar, la autonomía de la Unión de Comerciantes, de la que se ha jubilado: “Es una entidad que adopta sus decisiones en sus órganos de dirección, de los que no formo parte desde el 1 de agosto de 2025, fecha que conoce el alcalde de Siero porque fue invitado, personalmente, a mi fiesta de jubilación. Siento que su memoria sea tan frágil en este momento”.

La Unión de Comerciantes anunció este jueves que presentará un recurso contra la declaración del hipermercado como proyecto estratégico y reclamará medidas cautelares para evitar su implantación "irreversible".

"Mis principios no han cambiado ni cambiarán"

Moreno apoyó la medida de la denuncia y explicó que, aunque esté jubilada, sigue manteniendo los mismos principios que durante sus cuatro décadas de dedicación en el colectivo que agrupa al pequeño comercio de Asturias. “Después de 41 años de vida profesional defendiendo al comercio de Asturias, en cualquier formato y las ciudades y localidades humanas, saludables, sostenibles y con tiendas cerca de las personas, mis principios no han cambiado ni cambiarán”, resalta Carmen Moreno.

El alcalde de Siero cargó contra “los intereses personales” de Moreno, a la que situó como una de las posibles candidatas a la alcaldía de Gijón, un marco con el que vinculó sus posiciones a fin de ganar "visibilidad".

“Mis intereses personales son los mismos desde hace 41 años y 8 meses. No sé cuáles son los del alcalde de Siero. Deben ser muy potentes porque le llevaron a amenazar a su propio partido político, el que le hizo alcalde, con crear otro si no se atendían sus peticiones. Ese chantaje, porque no fue otra cosa, demuestra un nivel de deslealtad notable y peligroso”, apunta de forma tajante Moreno.

Por último, la exgerente de la Unión de Comerciantes alude al compromiso de todas las empresas con la región, que también crean empleo, más allá del impacto de Cotsco al que se refirió Cepi. “La multinacional que tanto defiende el alcalde puede instalarse en Asturias en el lugar que legalmente esté permitido, puede hacer la inversión y crear el empleo que promete en los espacios que legalmente están permitidos”, afirma. “Como lo hacen las miles de empresas asturianas que todos los días cumplen con la ley, crean empleo, riqueza, pagan impuestos en nuestra región y son un ejemplo de lealtad con esta tierra y las personas que aquí vivimos”, añade.