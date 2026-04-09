La petición de los niños de Lieres al Ayuntamiento se cumple: Siero arreglará el parque de La Pedrera

Una nueva imagen para el parque de la Pedrera en Lieres. El Ayuntamiento de Siero destinará 102.995 euros a renovar la zona de juegos infantiles en este espacio próximo al Casino, cumpliendo así con la petición que habían trasladado los niños del Colegio Xentiquina. El proyecto se encuentra en fase de licitación, con el periodo abierto hasta el 4 de mayo para que las empresas interesadas en acometer la iniciativa presenten sus ofertas. Una vez finalice y se adjudique, tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto consistirá en la renovación de 142,56 metros cuadrados de pavimento del área infantil, en la instalación de dos nuevos multijuegos adaptados a distintas franjas de edad, de 2 a 5, y de 5 a 12 años, y la colocación de 28 metros de barandilla de madera tratada, así como dos nuevos bancos de polímero reciclado.

Además, en la pista multideportiva interior se marcarán nuevas líneas de juego, mediante un tratamiento de renovación superficial, para jugar a fútbol y baloncesto. Y en la exterior, utilizada para atletismo y baloncesto 3x3, se llevará a cabo la reparación y saneado de las zonas afectadas por las raíces de los árboles, así como la renovación completa de la superficie.

"Estamos realizando un importante esfuerzo en la parroquia de Lieres. La renovación de este parque responde a una de las peticiones que me trasladaron los alumnos del colegio Xentiquina en una de mis últimas visitas al centro”, indicó Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, que acudió este jueves al área que va a ser objeto de mejora, acompañado por el edil Alejandro Villa.

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“Se trata de una apuesta por Lieres, por los niños y por seguir poniendo en valor la localidad. Con esta actuación y con otras que estamos llevando a cabo, como las obras de saneamiento, queremos contribuir a que Lieres continúe creciendo en población y a reforzar el atractivo que tiene como lugar para vivir”, enfatizó el regidor.