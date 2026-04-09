La plataforma del agua de Siero entrega 10.854 firmas en defensa de la consulta popular: “Si no se convoca será algo obsceno, la democracia no puede estar recortada”

Finalmente fueron 10.854 firmas. Es la cifra que Bibiana Martínez y Silvia Vega, dos de las integrantes de la plataforma “Siero por el agua”, entregaron este jueves en el registro municipal de Siero para solicitar una consulta popular sobre la externalización del servicio del agua. Lo hicieron, según comentó Martínez, tras no recibir una contestación por parte del alcalde, Ángel García, "Cepi", al que se dirigieron por correo electrónico hace más de quince días. Querían saber cómo se debe afrontar un proceso de este tipo que insisten en que no está claro. “El reglamento de Participación Ciudadana no se ha desarrollado, no hay una normativa exacta de cómo debe de hacerse la consulta popular. Pero creemos que lo que tiene que hacer el alcalde es escuchar a los vecinos”, instó Martínez.

La cifra de firmas presentada, según destacaron desde la plataforma, supone un 25 por ciento del censo electoral, situado en torno a unas 40.000 personas. “El reglamento dice que se necesita al menos un 15 por ciento, así que es una cifra muy superior a la necesaria”, subrayaron instantes de la presentación de las firmas. “Es un número tan abrumador que ha superado todas las expectativas y creemos que tiene que ser suficiente para que el alcalde nos haga caso para convocar esa consulta popular”, añadieron.

"Gobernar es complicado"

Los integrantes del colectivo insistieron en que desde el gobierno local deben, por una cuestión democrática, plantear una consulta. Por su parte, el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, preguntado sobre el proceso y sobre si la convocará o no, volvió a dejar la respuesta en el aire.“Tramitaremos las firmas como proceda, como ya dije el primer día, iremos poco a poco viendo, actuando y gobernando. Si ellos (por la plataforma) dicen que es obligatorio (la consulta), pues habrá que preguntarles a ellos en base a qué”.

Se refirió además a la decisión adoptada en Pleno de poner en marcha el proceso para la privatización de la gestión del servicio de agua y valoró que “gobernar es complicado, y en los tiempos que corren más aún". "Hay multitud de necesidades, peticiones, recursos limitados, es francamente difícil. Y seguiremos haciendo como siempre, desde que accedimos al gobierno, con el máximo rigor posible y pensamos en el interés general y el futuro de Siero, sin dejarnos influir por el ruido”, dijo.

"No venía en ningún programa electoral"

Una veintena de personas se presentaron este jueves ante el Ayuntamiento para acompañar la entrega de firmas, con el mensaje claro de que seguirán peleando para que los vecinos puedan transmitir su apoyo o rechazo a la medida mediante una consulta. “El Alcalde habla de democracia cada cuatro años, entendemos que la democracia no puede estar recortada, es participativa de manera activa. La gente quiere ser escuchada, con una consulta popular sobre un tema importante, porque son 30 años de entrega pública del agua a empresas privadas”, indicó Bibiana Martínez, que prosiguió en esa línea apuntando: “Lo que queremos es tener voz y voto sobre este tema, porque esto no venía en ningún programa electoral. Por mucho que cada cuatro años se vote, si votamos sin saber cuáles son las intenciones sobre algo tan importante, pues la democracia está recortada”.

Sobre las alternativas a tomar, en caso de que finalmente no se lleve a cabo ese plebiscito ciudadano, desde la plataforma se mostraron cautos por el momento. “Vamos a ir viendo día a día, como se producen los acontecimientos. Le escribimos al alcalde, le dijimos que nos diese las indicaciones, para ver cuál era la manera más efectiva para poder presentarlo y facilitar el proceso dentro del Ayuntamiento. Pero no hemos tenido contestación en los últimos 15 días”, apuntó Martínez. “Vamos a estar a la expectativa, y no cerramos ninguna posibilidad”, concluyó.

El plan del gobierno municipal pasa por adjudicar a una empresa la gestión del servicio de agua por un periodo de hasta 30 años. La concesionaria deberá además abordar inversiones de ampliación o construcción de infraestructura de abastecimiento por valor de 25 millones de euros, las más urgentes en los cuatro primeros años. Mientras, el Ayuntamiento destinará sus fondos propios a costear las necesidades de saneamiento aún pendientes, de más de 40 millones de euros.