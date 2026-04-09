La plataforma del agua de Siero inicia el proceso para forzar la consulta popular: "Pelearemos para que salga adelante"

Los integrantes de la plataforma contra la privatización de la gestión del servicio de agua en Siero presentarán hoy, jueves, más de 10.000 firmas en el registro municipal, como medida para forzar que se convoque una consulta popular, en la que se pregunte a los vecinos si son o no partidarios de la externalización. Desde el colectivo «Siero por el agua» anunciaron ya el pasado 22 de marzo que habían recopilado el número de firmas necesario para instar al alcalde, Ángel García, «Cepi», a convocar la consulta. «Sabíamos que contaríamos con el apoyo de la ciudadanía, pero las expectativas se superaron, lo que demuestra que la gente quiere expresarse. No es algo simbólico, obliga al alcalde porque así lo recoge el Reglamento de Participación Ciudadana», destacaron ayer desde la plataforma.

El colectivo no ha dado a conocer el número exacto de firmas recabadas, algo que prevé hacer este jueves. Sí ha confirmado que se han superado «con creces» las 10.000 que eran el objetivo inicial para poder reclamar la consulta sobre la externalización «que el gobierno local del PSOE, con el apoyo de Vox, pretende hacer efectiva durante este año».

«Falta de respuesta»

A finales de marzo, la plataforma indicó que había trasladado, mediante correo electrónico, una petición al alcalde de Siero para que les informase de cómo debería realizarse al procedimiento para activar la consulta, ya que consideraban que están sin detallar los cauces para el correcto registro de las firmas y la convocatoria. «No hemos recibido respuesta del alcalde tras más de quince días esperando, así que seguimos el procedimiento administrativo común», dijeron ayer a LA NUEVA ESPAÑA desde el colectivo. «Tememos que esta falta de respuesta se deba a que le gusta muy poco que la gente opine», añadieron.

Los integrantes del colectivo insisten en que seguirán peleando porque salga adelante este proceso y los vecinos de Siero puedan trasladar su opinión en una consulta popular que no sería vinculante. «Como movimiento ciudadano, nos atenemos a la ley y así lo seguiremos haciendo, lo que esperamos es que nadie intente ir contra ella», incidieron.

El plan del gobierno municipal pasa por adjudicar a una empresa la gestión del servicio de agua por un periodo de hasta 30 años. La concesionaria deberá además abordar inversiones de ampliación o construcción de infraestructura de abastecimiento por valor de 25 millones de euros, las más urgentes en los cuatro primeros años. Mientras, el Ayuntamiento destinará sus fondos propios a costear las necesidades de saneamiento aún pendientes, de más de 40 millones de euros.

Concentración contra la privatización del agua en Pola de Siero / P. A.

Siero acaba de superar los 54.000 habitantes, según los últimos datos facilitados hace unos días por el gobierno local. Por tanto, las más de 10.000 firmas recogidas, a falta de que se haga pública la cifra concreta, equivalen a más de un 18 por ciento de la población.

Por otro lado, la privatización de la gestión del servicio de agua fue protagonista de las palabras que el párroco poleso, Fermín Riaño, dirigió a los asistentes a la bendición de la fiesta de los Güevos Pintos, este pasado martes de Pascua en la Pola. El cura pidió que se escuche a los vecinos y se realice la consulta que respaldan las más de 10.000 firmas recogidas. El alcalde replicó sugiriendo que cada uno debería dedicarse a lo suyo y que a él, como político, no se le ocurriría ponerse a dar misa.

Preguntado por los motivos que le llevaron a plantear el tema durante el acto de la bendición, el párroco indicó ayer que «no hay conflicto con ‘Cepi’, somos buenos amigos», si bien señaló que se trata de un asunto de calado, que «preocupa a la gente». «Por eso lo de pedir que se pueda hablar, tener la opinión de la mayoría de la gente. En estos tiempos en los que las personas queremos participar y ser escuchadas, tener oídos para esto también es algo importante», subrayó el sacerdote.

Mientras, el regidor, también preguntado por el asunto, indicó que «aprecia mucho» al párroco . «Tengo una excelente relación con Fermín, le tengo una gran estima, nada va a cambiar eso. Pero no veo que haya consultas para elegir el Papa, a arzobispos o a curas. Ni elecciones democráticas para elegir representantes de la Iglesia», señaló. Acerca de que se hayan recogido 10.000 firmas, aseguró que «soy el mayor defensor de la participación de la democracia, moriré luchando por la libertad», sin más precisiones al respecto.