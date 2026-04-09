Podemos Siero pide explicaciones públicas por la gestión de los recibos de la Fundación de Cultura

Podemos Siero pide que "se asuman responsabilidades políticas" por una gestión de los cursos de la Fundación Municipal de Cultura "que ha hecho que en marzo se pague más del doble de la cuota mensual que se venía abonando". Así lo asegura la concejala de la formación morada, Silvia Tárano, que este jueves ha exigido "explicaciones públicas".

Tárano indica que el pasado año el gobierno de Siero aprobó la subida del precio de las clases, para su entrada en vigor en enero de 2026, con el único voto de su grupo. "Sin embargo, la falta de personal por los continuos recortes y la mala gestión política del PSOE retrasaron la subida al mes de marzo. En lugar de aplicarla desde ese momento y de manera fraccionada, se ha ejecutado sin previo aviso y de forma íntegra”, critica la edil.

Así, pone como ejemplo a "familias que venían abonando un recibo de 27,5 euros y recibieron uno el día 5 por un importe de 37,5 y después otro el día 31 por 32,50 euros". “Mientras ponemos alfombras rojas a multinacionales, quienes quieren formarse en cultura en Siero afrontan subidas muy por encima del IPC", afirma la edil.

A su juicio, "esa es la gestión real que el PSOE y sus socios están llevando a cabo en nuestro municipio: les importa muy poco la gente y mucho las grandes empresas". "Llevamos desde el inicio del mandato insistiendo en que el calendario de cobro de recibos hace que algunos meses se acumulen dos en el mismo mes. Ahora a esto, que ya de por sí es una complicación para muchas familias, se añade el cobro de atrasos”, afirma Tárano.

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Añade la concejala que, “aunque el alcalde de Siero manipuló los datos cuando afirmó que se congelarían tasas e impuestos en 2026, la realidad es que existen subidas de hasta el 19 por ciento en clases como las de formación individual en un instrumento de 45 minutos, que pasan de 27,5 a 32,5 euros”.