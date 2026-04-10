El alcalde de Siero reclama derogar las directrices de comercio que frenaban Costco: “Es algo absurdo y una limitación de competencia e inversión”

Lo mejor que podría hacerse es "derogar las directrices regionales de comercio" para que iniciativas como las de Costco u otras que generen cantidades sustanciales de empleo no tengan dificultades de implantación. Así lo señaló este viernes el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", preguntado acerca de la polémica con la Unión de Comerciantes de Asturias, que acaba de anunciar un recurso contra la declaración como proyecto de interés estratégico del plan de la multinacional de los híper para instalarse en el polígono de Bobes.

Las directrices regionales limitan la implantanción de grandes superficies comerciales en el área central de la región. Por ello, el Gobierno del Principado tuvo que autorizar el proyecto de Costco como uno de los considerados de interés estratégico regional para que pueda desarrollarse, atendiendo, entre otras cosas, al nivel de empleo (unos 200 puestos) e inversión (50 millones) que supone. Este jueves se conocía que la Unión de Comerciantes de Asturias recurre la resolución autonómica por la que se dio luz verde al proyecto. Y en este contexto se pronunció este viernes el regidor, preguntado por el asunto.

"Máximo rigor y seriedad"

“No tengo ninguna duda de que la resolución de Costco (para declarar la iniciativa como proyecto estratégico) está bien armada jurídicamente. La han hecho con el máximo rigor y seriedad posible. Y con la tranquilidad y la confianza en los funcionarios, que son los que hacen este tipo de informes, que no es cosa del presidente del Principado ni mía”, señaló García.

Así, el alcalde sierense confía en que el recurso anunciado por la Unión de Comerciantes contra la implantación de la multinacional americana en Bobes no frenará la implantación en el polígono sierense, donde prevé que puedan iniciarse las obras el próximo año.

La intención del colectivo, con su reclamación legal, es frenar la declaración del hipermercado como proyecto estratégico y reclamar medidas cautelares para evitar su implantación. “Es algo que a mí no me pilla por sorpresa y no va a cambiar los planes. Así que, confiar en la justicia, en que sea positiva la solución que se dé para que el proyecto no se ponga en peligro y nada más”, enfatizó el alcalde de Siero, durante una visita a la empresa Comeastur, dedicada al embotellado y fabricación de corchos y escanciadores de sidra.

"Actitudes incomprensibles"

“El mayor riesgo que tenemos son algunos asturianos con esas actitudes que tienen, totalmente incomprensibles. Hemos creado un sistema en el que, bueno, es muy fácil paralizar un proyecto pese a que, desde la política se quieren hacer cosas y es muy difícil a veces. Para acceder a Costco llevamos ya cuatro años y con todas estas trabas”, insistió Cepi.

Se refirió a que ha habido que recurrir a otros mecanismos como el del interés estratégico regional “porque no se fue capaz de encontrar un consenso para modificar las directrices comerciales”, algo que reclama que se retome y aplique.

“Se quisieron mantener como están por las presiones de, entre otros, la Unión de Comerciantes, para guardar ese equilibrio. Y como la modificación de las directrices comerciales tendría que ser por acuerdo de Consejo Gobierno, pues a lo mejor lo que se tiene que hacer ahí en ese consejo es derogar las directrices y entonces ya no había tantos problemas”, prosiguió.

"Si Costco fuera a implantarse en Gijón, ¿también diría que no?"

Cepi criticó esas trabas administrativas, que ve desfasadas y que considera que frenan el crecimiento. “La principal dificultad que hay en Asturias es, entre otras, que no se puede colocar ninguna superficie con una sala de venta superior a los 2.500 metros cuadrados. En Gijón puede llegar a 3.500. ¿Es justo que en Gijón o en Oviedo pueda ser más que en Siero? Y, en todo caso, ¿es justo que no se pueda poner nada que supere los 2.500 metros a la venta? Es absurdo y una limitación de competencia y de inversión”, reflexionó.

Además, en el marco de sus cruce de críticas con Carmen Moreno, exgerente de la Unión de Comerciantes, el alcalde de Siero volvió a lanzarle un mensaje este viernes, tras el intercambio de pareceres el día anterior. “No creo que como posible candidata a la alcaldía de Gijón sea una buena carta de presentación limitar la inversión”, indicó. “No creo tampoco que los gijoneses se merezcan reducir inversiones y limitar el comercio. Y lanzo una pregunta, ¿si Costco fuera a implantarse en Gijón, también diría que no?”, señaló el regidor.

“Para pagar las subvenciones directas e indirectas a la Unión de Comerciantes hay que tener empresas como esta que paguen impuestos”, concluyó.