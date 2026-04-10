«Carraques y matraques», los ruidófonos de la colección de Fernando de la Puente que pueden verse hasta el día 17 en la Casa de Cultura de Pola de Siero
La muestra forma parte del programa de El Ventolín, inmerso en la Selmana del Folclore Astur
Hoy se presenta el disco «El son nos cantares de boda» y el sábado se celebra el tradicional festival folclórico
La edición número 45 de la Selmana del Folclor Astur del Grupo de Folclore e Investigación El Ventolín está en marcha en Pola de Siero desde el pasado lunes, cuando se entregó a Fernando de la Puente la Insignia de Plata del emblemático colectivo. De la Puente, profesor de la Escuela de música tradicional de Oviedo, es precisamente el propietario de las piezas de la exposición sobre «Carraques y matraques», que son "ruidófonos que se utilizaban principalmente en las celebraciones de Semana Santa".
La muestra, que forma parte del programa que El Ventolín siempre desarrolla por estas fechas, puede verse en la Casa de Cultura polesa. Estará disponible hasta el 17 de abril, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado de 10.00 a 13.00 horas.
La Selmana del Folclor Astur está dedicada este año a «Los cantares de boda» y el cartel promocional es una obra de Mónica Vega. Tras la participación de El Ventolín en los actos con motivo de la fiesta de los Güevos Pintos, el programa siguió este miércoles con teatro costumbrista asturiano en el Auditorio poleso. Ayer jueves hubo charla participativa con Marisol Alija, titulada «Canciones, coplas, romances y cantares de algunas comarcas leonesas».
Y, hoy, viernes 10 de abril, el Auditorio acogerá la presentación del disco «El son nos cantares de boda», de NosOtresTres. Será a las 19.30 horas y la entrada costará 5 euros. Por último, el sábado, 11 de abril, tendrá lugar el tradicional festival folclórico, que contará con el Grupo Municipal Folclórico Sámara (Guía de Isora - Islas Canarias), con el Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín, y de su Escuela de Música Tradicional.
Esta semana del folclore está organizada por El Ventolín con el apoyo del Ayuntamiento de Siero y la Caja Rural de Asturias como patrocinadores. Las actividades son gratuitas a excepción de las dos indicadas que requieren entrada.
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