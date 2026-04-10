Concentración en el centro de salud de Pola de Siero para defender la Atención Primaria: “Estamos al límite, hay médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias”

Más medios, reducir las listas de espera y una apuesta decida por la Atención Primaria. Los profesionales del centro de salud de Pola de Siero, junto a usuarios y miembros del sindicato de Comisiones Obreras de Siero-Piloña, se concentraron a las puertas del centro de la capital sierense (como en otros puntos de Asturias), para exigir soluciones. “La salud pública tiene que verse reforzada con más incentivos económicos y más medios profesionales. La situación es precaria, hay mucha demanda y estamos al límite”, verbalizó el médico Rodrigo Abad.

La falta de personal y la saturación de las cartillas por cada profesional fue una de las demandas expuestas por Abad. “En este centro hay muchos médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias. Es algo excesivo. Falta personal. Somos 14 médicos, hay 5 periféricos, también dos fisioterapeutas, un odontólogo, una matrona y dos pediatras. ES un centro que coge mucha extensión y necesitaríamos mínimo un médico más, detalló.

Concentración en el Centro de Salud de Pola de Siero. / P. A.

Abad también aludió a las listas de espera, que han aumentado exponencialmente en cinco años. “Hasta la pandemia se podía entender en el día. Ahora, en mi cupo, tengo listas de espera de cinco a siete días”, comentó. Algo que, por tanto, redunda en el malestar de los pacientes. “Claro que hay muchas quejas de los pacientes, aunque apuramos para ver si es una consulta urgente, que se vea en el momento o lo más rápido posible. Pero de todos modos hay algunos que no pueden esperar. Nos quejamos de la excesiva burocracia en toda la Atención Primaria”, detalló.

En la concentración, con cánticos de “Sanidad, pública y de calidad”, estuvieron vecinos de la Pola, como José Manuel Busto. “La Atención Primaria tendría que funcionar mejor que bien. Es necesario que se nos atienda en el momento, y no que te den cita para la semana siguiente”, comentó. “Necesitan medios, es algo clave que esto funcione bien. Hay que apoyar la queja”, añadió María Nieves Rodríguez.

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Por su parte, Bibiana Martínez, secretaria general de la Unión Comarcal de Siero-Piloña, demandó “entender la salud como algo más integral” y reclamó “pediatras en todos los centros de salud, que haya más atención de fisioterapeutas y que las listas de espera se acorten”.