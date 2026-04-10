El II Triatlón Moderno de Siero, que se promociona con "Las pitufinas pentatletas", se celebra este sábado en la Pola
El concejal de Deportes, Jesús Abad, presentó el evento con el presidente de la federación, Ángel Fernández
"Las pitufinas pentatletas" protagonizan el cartel promocional del II Triatlón Moderno de Siero, que se celebra este sábado, 11 de abril, a las 15.30 horas en la piscina y el polideportivo nuevo de la Pola. La actividad, que combina natación, tiro con láser run y carrera a pie, comenzará en la piscina.
La cita se presentó este viernes en el Ayuntamiento de Siero con asistencia de Jesús Abad, concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, y del presidente de la Federación de Triatlón Moderno, Ángel Fernández.
La inscripción debe realizarse a través del correo pentatlonmoderno@hotmail.com o del número de teléfono 670 631 176.
La iniciativa es gratuita, así como el préstamos de pistolas para el láser run.
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