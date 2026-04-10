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El II Triatlón Moderno de Siero, que se promociona con "Las pitufinas pentatletas", se celebra este sábado en la Pola

El concejal de Deportes, Jesús Abad, presentó el evento con el presidente de la federación, Ángel Fernández

Imagen promocional del evento, con las pitufinas.

Imagen promocional del evento, con las pitufinas. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

"Las pitufinas pentatletas" protagonizan el cartel promocional del II Triatlón Moderno de Siero, que se celebra este sábado, 11 de abril, a las 15.30 horas en la piscina y el polideportivo nuevo de la Pola. La actividad, que combina natación, tiro con láser run y carrera a pie, comenzará en la piscina.

La cita se presentó este viernes en el Ayuntamiento de Siero con asistencia de Jesús Abad, concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, y del presidente de la Federación de Triatlón Moderno, Ángel Fernández.

El edil Jesús Abad, junto al presidente de la federación, Ángel Fernández.

El edil Jesús Abad, junto al presidente de la federación, Ángel Fernández. / A. S.

La inscripción debe realizarse a través del correo pentatlonmoderno@hotmail.com o del número de teléfono 670 631 176.

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La iniciativa es gratuita, así como el préstamos de pistolas para el láser run.

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