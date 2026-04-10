Las Jornadas Gastronómicas de la Tortilla de Siero tienen premio: los hosteleros cuyas propuestas destacó el jurado popular recibieron sus distinciones
Malaca Gastro venció con su elaboración "Ravioli japonés de tortilla de patata, cebolla y papada ibérica"
Entrega de premios de las Jornadas Gastronómicas de la Tortilla de Siero, que se celebraron en marzo, del 20 a 22, con participación de 24 establecimientos del municipio. El jurado popular emitió un total de 458 votos que dieron como ganador a Malaca Gastro (55 votos) por la tortilla "Ravioli japonés de tortilla de patata, cebolla y papada ibérica".
El segundo clasificado fue "Lo de Motorín" (54 votos) con el pincho "La favorita de Motorín" y el tercer clasificado el Corral de Gayo (50 votos) por "La intensa". Todos ellos recibieron sus premios este viernes, en un acto en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, donde también se hizo entrega de tres lotes de productos asturianos a los agraciados en el sorteo entre los comensales que depositaron su voto como jurado popular.
Fue la edil de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, quien hizo entrega de los diplomas, acompañada por la técnica municipal Amelia Areces.
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