Vox denuncia la falta de luz en La Fresneda: “Los vecinos llevan cinco noches a oscuras, pero se gastan 35.000 euros por cada Pitufo"

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Siero, Josué Velasco, ha denunciado la situación de abandono de los vecinos de varias zonas La Fresneda, que llevan más de cinco noches consecutivas sin alumbrado público. Las zonas afectadas por los cortes de luz, denuncian desde la formación, incluyen el Camino del Cierrín, San Juan, La Cobertoria, Las Cabañas y La Viesca.

"Es la tercera vez en menos de un año que estos vecinos se quedan a oscuras. No es un fallo puntual, es una falta de mantenimiento estructural mientras el dinero público se va por el sumidero de la propaganda", comenta Velasco.

La situación, inciden desde Vox, es preocupante, ya que considera que el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, prioriza gastos en “ocurrencias”, antes que “priorizar la seguridad en las calles”, apunta José Velasco. "Es un insulto a los sierenses que se destinen 35.000 euros por cada pitufo o 600.000 euros a una rotonda con un mapamundi, mientras los vecinos de estas calles no tienen ni luz para llegar a sus casas", prosigue.

Una de las calles de La Fresneda, a oscuras esta semana. / Vox

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Siero se muestra muy crítico con la Plataforma Vecinal de La Fresneda y la concejala Alejandra Cuadriello. “Está fallando estrepitosamente a sus vecinos. Ignora las necesidades y demandas reales de quienes la votaron mientras calla y aplaude cada decisión del alcalde, convirtiéndose en cómplice de este abandono por mantener su sillón", enfatiza.

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También ha aprovechado esta circunstancia que sufren en La Fresneda para arremeter contra otros grupos de izquierdas del Ayuntamiento. “Vox ya fue el primero que denunció la situación del servicio municipal de aguas mientras el resto callaba. Ahora de nuevo la izquierda se mantiene ajena a los problemas reales de los vecinos, pero luego se dedicará a engañar y a crear plataformas fantasmas para intentar desviar la atención. La realidad es que hoy, en Siero, pagamos más impuestos que nunca y tenemos menos servicios públicos que nunca, y todo gracias al PSOE, y sus socios", concluye el concejal de Vox.