Coemastur, la empresa en la zona rural de Siero que fabrica 30 millones de corchos al año e invertirá ahora en hacer vinagre a partir de posos de sidra

En una localidad rural de Siero, en Aramil, se fabricaron el año pasado hasta 30 millones de corchos. Fue en la empresa Coemastur, un referente en todo lo relacionado con la elaboración, embotellado y escanciado de la bebida asturiana por excelencia, y dedicada en general a los consumibles de bodega. Entre sus productos más originales, los escanciadores automáticos personalizados, con diseños que se pueden elegir, incluso para decorar con figuras que luzcan las camisetas del equipo de fútbol que sea del gusto del comprador. Con 36 años de vida afronta una nueva expansión con la creación de una nueva línea de producción con la que transformará los posos de la sidra en vinagre. El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", visitó este viernes las instalaciones, en las que los responsables van a realizar una inversión que rondará los 350.000 euros.

La empresa, con 17 empleados entre sus naves de Siero y la del País Vasco, ha trabajado en su largo recorrido de más de tres décadas de vida con cerca de 10.000 clientes, para 1.500 proyectos y cerca de 1.000 productos, según describen en su página web. Y como explica su gerente, Pablo Álvarez, la previsión es seguir volcados en este trabajo en torno a la sidra, y afrontar nuevas inversiones además de la anunciada para producir vinagre: “Vamos a cambiar la cubierta, ampliar la instalación y renovar máquinas de producción de corchos”.

Con cifras que dan fe de la buena marcha de esta firma, de la que salieron 7 millones de botellas de sidra el año pasado, basan su crecimiento y modernización en torno a la sostenibilidad. Ahí está el proyecto que tienen en marcha para el aprovechamiento de borra de la sidra, que son los residuos orgánicos que se depositan en el fondo durante la fermentación y reposo. Esos posos tiene un componente perjudicial y contaminante para el medioambiente. Por eso cada vez es más habitual que se intente reciclar de alguna manera en los negocios que trabajan en torno a la sidra. Y a ese tren se subirá próximamente la empresa Comeastur.

Con vistas a 2027 tienen previsto una inversión de 350.000 euros para incorporar una nueva línea de trabajo en la planta, para llevar a cabo las filtraciones de borra, y extraer a partir de ahí vinagre. “Después de los trasiegos siempre quedan unos pozos que son muy contaminantes”, enfatiza Pablo Álvarez, junto a Alfonso Ballestero, jefe de proyectos de Coemastur. “De esta manera lo que hacemos es transformarlo en un producto”, añade.

"Un sector muy importante para Asturias"

El alcalde Siero, Ángel García, “Cepi”, visitó las instalaciones en compañía de los concejales Alejandro Villa y Raimundo Díaz. Destacó que “este es un sector muy importante para Asturias, queríamos venir a conocerlo en persona”, afirmó el regidor, que puso en valor que en todo el concejo “hay cerca de 4.000 empresas y en torno a 22.000 cotizantes a la Seguridad Social”. "Todas ellas son importantes. Y aunque esta no es la zona más industrial de Siero, pues hay actividad también aquí”, incidió.

Coemastur, que empezó en El Berrón, pasó a Meres, y desde hace ocho años se ha asentado en Aramil, centra su línea de producción en consumibles para el mundo de la bodega, principalmente para la sidra. “Lo hacemos desde las instalaciones de maquinaria hasta lo que es el embotellado, los tapones, la botella o lo que sea”, cuenta su gerente.

A la izquierda de entrada de la nave que ocupan actualmente se encuentra una sala, abierta para el público, que tiene quizás una de las partes más llamativas. Porque allí se pueden ver los escanciadores automáticos con diseños especiales, con el famoso “Isidrín” de hace años, mutado a diferentes vestimentas o equipos de fútbol.

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“Empezamos a trabajar con el Oviedo, luego ya se sumó el del Sporting, y ahora tenemos de más equipos”, añaden desde Comeastur. Allí cada empresa que quiera, sea un llagar, restaurante o sin ir más lejos también alguien para su casa, puede llevar una imagen concreta, para que les diseñen un escanciador con los detalles que deseen. Incluso el “No me chisques", que utilizan los escanciadores en los bares, para no salpicar a su alrededor.