Foro reclama mejoras en las escuelas de Pañeda: "Es necesaria una intervención inmediata para evitar que los daños se agraven"

El portavoz de Foro en Siero, Hugo Nava, ha solicitado al Ayuntamiento una actuación urgente en las antiguas escuelas de Pañeda, tras recoger las demandas de vecinos y asociaciones de la zona y comprobar personalmente el estado de las instalaciones.

Durante la visita a las instalaciones, Nava constató la "existencia de goteras y filtraciones en distintas zonas del edificio, originadas por el deterioro de la cubierta". Esta situación, advierte, hace necesaria "una intervención inmediata para evitar que los daños se agraven y garantizar el uso del espacio en condiciones adecuadas, especialmente ante la celebración de actividades y eventos previstos en próximas fechas".

Como siguiente paso, desde Foro Siero se propone la elaboración de un estudio técnico de la cubierta que permita abordar de forma definitiva los problemas detectados. Esta actuación, señala Nava, "debe enmarcarse en una línea de colaboración que facilite una solución eficaz y duradera a las demandas vecinales".

Mantenimiento

Asimismo, durante la visita también se observó "una situación general de falta de mantenimiento", con presencia de humedades y deterioro en diversos elementos del edificio y su entorno, alertan.

Para Hugo Nava, "es fundamental cuidar y mantener en buen estado los equipamientos de nuestras parroquias, porque forman parte de la vida social, cultural y asociativa de nuestros pueblos. Actuar ahora sobre las goteras no solo evita que el problema vaya a más, sino que permite que estos espacios sigan siendo útiles para vecinos y colectivos".

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Desde la formación política subrayan la importancia de dar respuesta a este tipo de demandas "desde el trabajo sobre el terreno y la cercanía con los vecinos, apostando por soluciones concretas, viables y eficaces". En este sentido, Nava confía en que el equipo de gobierno "actúe con rapidez ante una intervención necesaria que, además, debe servir como ejemplo para atender situaciones similares en otras zonas del concejo".