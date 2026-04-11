IU de Siero inaugura nueva sede en la Pola y presenta a Tarik Vázquez como nuevo secretario de Organización

Izquierda Unida de Siero tiene nueva sede, en la calle Fuente Boladro de la Pola, y la inauguró este viernes por la tarde durante el transcurso de un acto con militantes y asistencia, entre otros, del coordinador de la coalición en Asturias, Ovidio Zapico, también consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La cita tuvo un "marcado contenido político, que sirvió para reafirmar la necesidad de fortalecer la organización, ensanchar la base social de la izquierda transformadora en el concejo y seguir construyendo una alternativa útil frente al avance de la derecha y de las políticas neoliberal es", destacaron los responsables de la organización.

Abrir esta nueva sede se valoró como un avance importante "para consolidar la presencia de Izquierda Unida en Siero y dotarse de una herramienta política al servicio de la militancia, del debate colectivo y de la intervención pública". La coalición destacó que este espacio es "una casa abierta para quienes creen en una política pegada al territorio, comprometida con los problemas concretos de la mayoría social y dispuesta a plantar cara a la resignación, al conformismo y a un modelo cada vez más alejado de las necesidades de la gente trabajadora".

“Esta sede quiere ser un espacio de encuentro, de participación y de trabajo colectivo, pero también una herramienta para seguir dando la batalla política y social en Siero, desde la cercanía, desde el compromiso y desde la defensa de la mayoría social”, señaló la coordinadora local de IU Siero, Alicia Álvarez, que subrayó esa voluntad de reforzar organización, abrir una nueva etapa y "hacer de la sede un instrumento útil para seguir construyendo izquierda en el concejo".

"Tareas política en un momento de especial intensidad"

Además, durante el encuentro en el local se presentó a Tarik Vázquez como nuevo secretario de Organización de IU Siero, "en una apuesta por seguir fortaleciendo la implicación de la afiliación y la capacidad organizativa de la asamblea local". Ovidio Zapico, por su parte, se refirió a la importancia de que Izquierda Unida cuente "con una sede visible, accesible y abierta, capaz de actuar como punto de encuentro, reflexión y proyección de la organización hacia afuera". Relacionó asimismo la inauguración del local con la cultura, la memoria democrática y la proximidad del 14 de abril, pero también "con las tareas políticas inmediatas de la organización en un momento de especial intensidad".

La inauguración de la sede, que contó con el coordinador de IU Mocedá, Matías Hevia, fue el momento además de dar a conocer el fallo del Premio Literario de Relatos Cortos “Valentín Palacio”. En esta edición, se ha concedido a José Quesada Moreno por el relato Hermanos de leche, "una historia de hondo contenido humano que sitúa en el centro la fraternidad y la dignidad frente a la deshumanización de la migración y los discursos del odio".

El segundo premio recayó en Rosario González Ríos por el relato Las muñecas, "un texto de gran intensidad emocional que aborda la vulnerabilidad de la infancia y las huellas de la violencia y el desamparo".

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El certamen reunió en esta edición más de 280 relatos llegados de distintos puntos del país.