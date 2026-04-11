La nueva glorieta de Parque Principado estará lista a principios de verano: "Las obras se ejecutan sin problemas y en plazo"
El objetivo de la actuación es acabar con los retrasos que se registran de manera recurrente en la zona y que llegan a afectar a la autovía
J. A. O.
La nueva glorieta de acceso al centro comercial Parque Principado de Paredes (Siero) desde la A-64 (Oviedo-Villaviciosa) toma forma en el enlace de Granda oeste (salida 30) de la autovía, con el objetivo de que esté lista en los primeros compases del verano, según confirmó este mismo sábado el alcalde sierense, Ángel García "Cepi".
Tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA a finales de marzo, el regidor añadió que los trabajos "se están llevando a cabo con normalidad y dentro de los plazos establecidos". Su objetivo fundamental es acabar con los atascos que se generan en la zona de manera recurrente y que llegan a la autovía. "Es una obra muy importante y que ya está muy avanzada", señaló Cepi.
Giros irregulares
La nueva glorieta permitirá eliminar los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la autovía, y que a su vez congestionaban más el tráfico en este punto. En este nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del que circula por la A-64 en sentido Oviedo. La iniciativa, además de absorber el tráfico desde Siero con una glorieta de dos carriles, también mejorará la incorporación de los conductores que llegan a Parque Principado desde Oviedo con la construcción de un paso directo al vial interior del acceso a la zona comercial que evitará el paso por la glorieta de la Central Lechera.
El Ayuntamiento de Siero decidió asumir la mejora de las entradas y salidas a Parque Principado con una inversión propia de 870.000 euros, a la vista de que la actuación se ha caído de la programación del Ministerio de Transportes cuando se cumple un cuarto de siglo desde que se autorizó la apertura del complejo comercial pese a no tener los accesos completos. La propuesta inicial que se fue al limbo consistía en una nueva vía de servicio desde la A-64 (dirección Oviedo), culminada con la construcción de una nueva glorieta en el enlace de Granda y la modificación de la rotonda que hay en las inmediaciones de las instalaciones de la Central Lechera Asturiana (CLAS), para facilitar el tránsito hacia el área comercial de los vehículos procedentes de la autopista «Y».
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