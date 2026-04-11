Ovidio Zapico (IU), sobre Siero: "El municipio se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas”
La coalición tiene por delante “una batalla muy importante en defensa del agua como bien público”, dice
El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, aseguró que la coalición tiene por delante “una batalla muy importante” en Siero en defensa del agua como "bien público, frente a las políticas de privatización y mercantilización de un recurso esencial para la vida". Consideró que el municipio "se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas, también en cuestiones como el comercio o el modelo de desarrollo territorial, y defendió la necesidad de plantar cara a un esquema pensado para beneficiar al más fuerte en lugar de poner en el centro a las personas".
Zapico, que es consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado, ha mostrado en numerosas ocasiones su oposición al proyecto para la implantación en Siero de la multinacional de los hipermercados Costo.
El coordinador de IU, que hizo estas declaraciones en Pola de Siero, durante la inauguración de la nueva sede de la coalición en la calle Fuente Boladro, reflexionó asimismo sobre la celebración del 40 aniversario de Izquierda Unida, reivindicando "la vigencia de una organización que, pese a las dificultades, los errores y las derrotas parciales, sigue siendo necesaria para defender los servicios públicos, los derechos sociales y una política al servicio de la mayoría".
Frente "a quienes sueñan con extender a todo el país modelos de recorte, mercantilización y subordinación de lo público al interés privado", pidió "reforzar el músculo organizativo, la presencia en la calle y la capacidad de propuesta de Izquierda Unida", indicó.
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