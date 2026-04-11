Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Ovidio Zapico (IU), sobre Siero: "El municipio se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas”

La coalición tiene por delante “una batalla muy importante en defensa del agua como bien público”, dice

Zapico, cuarto por la izquierda, durante la inauguración de la sede.

Zapico, cuarto por la izquierda, durante la inauguración de la sede. / IU

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, aseguró que la coalición tiene por delante “una batalla muy importante” en Siero en defensa del agua como "bien público, frente a las políticas de privatización y mercantilización de un recurso esencial para la vida". Consideró que el municipio "se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas, también en cuestiones como el comercio o el modelo de desarrollo territorial, y defendió la necesidad de plantar cara a un esquema pensado para beneficiar al más fuerte en lugar de poner en el centro a las personas".

Zapico, que es consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado, ha mostrado en numerosas ocasiones su oposición al proyecto para la implantación en Siero de la multinacional de los hipermercados Costo.

El coordinador de IU, que hizo estas declaraciones en Pola de Siero, durante la inauguración de la nueva sede de la coalición en la calle Fuente Boladro, reflexionó asimismo sobre la celebración del 40 aniversario de Izquierda Unida, reivindicando "la vigencia de una organización que, pese a las dificultades, los errores y las derrotas parciales, sigue siendo necesaria para defender los servicios públicos, los derechos sociales y una política al servicio de la mayoría".

Noticias relacionadas

Frente "a quienes sueñan con extender a todo el país modelos de recorte, mercantilización y subordinación de lo público al interés privado", pidió "reforzar el músculo organizativo, la presencia en la calle y la capacidad de propuesta de Izquierda Unida", indicó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Ovidio Zapico (IU), sobre Siero: "El municipio se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas”

Ovidio Zapico (IU), sobre Siero: "El municipio se ha convertido en un laboratorio de algunas de las políticas neoliberales más agresivas”

IU de Siero inaugura nueva sede en la Pola y presenta a Tarik Vázquez como nuevo secretario de Organización

IU de Siero inaugura nueva sede en la Pola y presenta a Tarik Vázquez como nuevo secretario de Organización

De banco

Concentración en el centro de salud de Pola de Siero para defender la Atención Primaria: “Estamos al límite, hay médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias”

Concentración en el centro de salud de Pola de Siero para defender la Atención Primaria: “Estamos al límite, hay médicos con cupos de 1.800 tarjetas sanitarias”

El alcalde de Siero reclama derogar las directrices de comercio que frenaban Costco: “Es algo absurdo y una limitación de competencia e inversión”

El alcalde de Siero reclama derogar las directrices de comercio que frenaban Costco: “Es algo absurdo y una limitación de competencia e inversión”

Podemos Siero pide explicaciones públicas por la gestión de los recibos de la Fundación de Cultura

Podemos Siero pide explicaciones públicas por la gestión de los recibos de la Fundación de Cultura

Vox denuncia la falta de luz en La Fresneda: “Los vecinos llevan cinco noches a oscuras, pero se gastan 35.000 euros por cada Pitufo"

Vox denuncia la falta de luz en La Fresneda: “Los vecinos llevan cinco noches a oscuras, pero se gastan 35.000 euros por cada Pitufo"

Las Jornadas Gastronómicas de la Tortilla de Siero tienen premio: los hosteleros cuyas propuestas destacó el jurado popular recibieron sus distinciones

Las Jornadas Gastronómicas de la Tortilla de Siero tienen premio: los hosteleros cuyas propuestas destacó el jurado popular recibieron sus distinciones
Tracking Pixel Contents