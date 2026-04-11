Siero abre el plazo para apuntarse en las actividades de conciliación en mayo: las plazas son limitadas y hay alta demanda
También habrá actividades de ocio los fines de semana en la plaza cubierta de la Pola
La concejala de Educación, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Siero, Eva Iglesias, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las actividades de conciliación laboral incluidas en el Plan Corresponsables, dirigidas a facilitar la organización familiar en días no lectivos. La edil avanzó que las actividades se desarrollarán los días 4 y 26 de mayo, si bien esta última jornada se llevará a cabo únicamente en Lugones.
El periodo de solicitud permanecerá abierto entre el 13 y el 22 de abril, y las familias interesadas podrán optar a alguna de las 215 plazas ofertadas por cada periodo no lectivo. En concreto, se habilitarán 100 plazas en el colegio público El Carbayu, en Lugones, y otras 115 en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, distribuidas en función de los distintos grupos de edad.
Ocio educativo
La programación prevista incluye una amplia variedad de propuestas orientadas al ocio educativo, como actividades lúdicas, manualidades, juegos cooperativos o talleres tecnológicos, entre otras iniciativas pensadas para favorecer tanto la conciliación como el desarrollo personal de los menores.
Iglesias adelantó además que el Ayuntamiento abrirá próximamente el plazo de inscripción para las actividades de verano, que darán continuidad a este programa durante los meses estivales.
Por otra parte, la concejala recordó que siguen en marcha las actividades de conciliación de ocio que se celebran en la Plaza Cubierta de Pola de Siero durante varios viernes y sábados entre marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas. En este caso, las inscripciones pueden formalizarse directamente en el propio equipamiento municipal.
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