Siero ampliará el gimnasio de Lugones ante la gran demanda de usuarios: "Ya estamos con el proyecto"

La ampliación del gimnasio de Lugones se ha convertido en la gran prioridad del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero, que ya trabaja en un proyecto para abordar la actuación. Así lo avanzó este sábado el alcalde, Ángel García "Cepi", al anunciar una nueva licitación de material deportivo para seis instalaciones municipales por importe de 71.966,42 euros. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 24 de este mes.

Según explicó el regidor, acompañado del director del PDM, Virginio Ramírez, el Ayuntamiento promueve la ampliación del gimnasio de Lugones para "responder a la elevada demanda registrada en esa zona" y "contribuir así a que el patronato continúe creciendo en número de abonados".

El Consistorio ha activado la licitación del nuevo material deportivo dividida en tres lotes: máquinas de ejercicio cardiovascular, equipos de entrenamiento en el agua y material variado de gimnasio, con maquinaria de fuerza, peso libre y mobiliario.

Destino

El suministro irá destinado al gimnasio del nuevo polideportivo de la Pola, al gimnasio de Carbayín Bajo, a la piscina climatizada de Lugones, a la sala de cardio indoor de la piscina climatizada de la Pola, al gimnasio del polideportivo de Lugones y al gimnasio del polideportivo de El Berrón.

La renovación responde a la necesidad de sustituir material envejecido y desgastado por equipamiento nuevo que incremente la seguridad y el confort de los usuarios, además de incorporar nuevos elementos que permitan ampliar la oferta deportiva.

Entre los equipos previstos figuran remos, elípelípticas, bicicletas convencionales, bicicletas de aire para entrenamiento, bicicletas de ciclismo indoor, cintas de correr y equipos específicos para entrenamiento en el agua. En musculación se incorporarán dobles ergolinas, prensas de piernas, extensión de cuádriceps, jalón vertical, prensa de hombros, femoral tumbado, contractor pectoral, bancos ajustables, mancuerneros, mancuernas y barras de dominadas.

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García destacó que el Patronato Deportivo Municipal mantiene su récord histórico de abonados, "con un total de 10.650 usuarios", añadiendo que "se están haciendo inversiones de forma constante para la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, con el objetivo de que se encuentren en las mejores condiciones".