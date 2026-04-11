El Ventolín, de norte a sur: el colectivo poleso cierra su Semana del Folclor Astur con la presencia del Grupo Sámara, de Tenerife

El Ventolín sopla fuerte, de norte a sur, para unir sensibilidades artísticas en la Pola. El grupo puso este sábado el broche final a la 45ª Selmana del Folclor Astur con un festival que llenó el auditorio poleso para dar fe de la buena salud de esta cita ya consolidada en el calendario cultural del concejo y que en esta ocasión tendió puentes insulares. El Grupo Folclórico Municipal Sámara, procedente del sur de Tenerife, fue la estrella invitada de una sesión para poner el broche exitoso a las jornadas del colectivo.

Los integrantes de El Ventolín, en pleno baile / Luján Palacios

La formación canaria, originaria de Guía de Isora, destacó sobre el escenario no solo por su calidad interpretativa, sino también por su firme compromiso con la preservación y transmisión de las tradiciones populares. "Tenemos muchas cosas en común a pesar de la distancia. Nos une el baile con muchas semejanzas e, incluso, los instrumentos de percusión, con algunos muy parecidos", indicaron Ayoze Medina y Carlos Álvarez, ediles de Turismo y Cultura de Guía de Isora. El suyo es un grupo de música tradicional con un repertorio de isas, folías y malagueñas. "Y con vestimenta característica de cada una de las islas canarias, elaboradas con telares antiguos y a mano" relataron los concejales.

La actuación del grupo canario / Luján Palacios

Junto a ellos, participaron la Escuela de Música Tradicional y el propio grupo anfitrión, El Ventolín, en un festival que sirvió como colofón a casi dos semanas de intensa actividad cultural en torno al folclore. "No podemos estar más contentos, hemos tenido mucha gente todos los días y estamos viviendo, además, un momento muy dulce para el folclore", señalaba antes del festival el presidente de El Ventolín, Joaquín Ruiz. No en vano, cuentan con setenta personas en el grupo, "la cifra más alta de los últimos tiempos", con un auge notable de la pandereta.

De padres a hijos

"Está en el mejor momento de la historia, la gente se ha dado cuenta de que con una pandereta se baila como se hacía antes en los pueblos, y muchos se han animado a aprender a tocar y bailar para las fiestas y las noches en danza", relata Ruiz. Además, muchos padres se han animado de la mano de sus hijos, de manera que "estamos en un resurgir que se nota en la escuela y es un fenómeno muy interesante", resume el presidente, pensando ya en el 50.º aniversario del colectivo.

El festival de este sábado puso el punto final a una programación que, bajo el título "Los cantares de boda", ha recorrido distintas manifestaciones de la tradición asturiana vinculadas a las celebraciones nupciales. La Semana comenzó el pasado lunes en la Casa de la Cultura con el acto inaugural, que incluyó una charla de Fernando de la Puente Hevia, la entrega de la Insignia de Plata 2026 y la tradicional Cestona. Ese mismo día se abrió al público la exposición "Carraques y matraques: pa ruxir", que ha permanecido durante toda la semana y se cerrará el próximo viernes 17 ante la buena acogida.

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El martes fue una de las jornadas más participativas, con una actuación de El Ventolín tras la bendición de los Güevos Pintos y, ya por la tarde, un desfile en el que tomaron parte los integrantes del grupo y el alumnado de su Escuela de Música y Baile Tradicional. El miércoles llegó el turno del teatro costumbrista, con "Luna de matrimonios" a cargo del Grupo de Carbayín, y el jueves hubo charla de Marisol Alija, centrada en canciones, coplas y romances de distintas comarcas leonesas. El viernes se presentó el disco "El son nos cantares de boda", del grupo NosOtrosTres, y este sábado se puso un broche de oro