Eurosiero reanuda su servicio de asesoramiento juvenil sobre asuntos de la UE en Lugones y la Pola con citas hasta junio
La iniciativa permite resolver consultas de forma presencial, telefónica o por correo electrónico sobre las distintas iniciativas que la Unión Europea pone a disposición de la población juvenil.
La concejalía de Educación, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Siero reactivará en las próximas semanas el programa Eurosiero, un servicio de información y orientación dirigido a jóvenes del concejo sobre programas europeos de empleo, formación, movilidad y participación. La atención se prestará en Lugones y la Pola entre abril y junio, en horario de 17.00 a 19.30 horas.
La concejala Eva Iglesias presentó el calendario de funcionamiento de este recurso, queLa concejalía de Educación, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Siero reactivará en las próximas semanas el programa Eurosiero, un servicio de información y orientación dirigido a jóvenes del concejo sobre programas europeos de empleo, formación, movilidad y participación. La atención se prestará en Lugones y la Pola entre abril y junio, en horario de 17.00 a 19.30 horas.
La concejala Eva Iglesias presentó el calendario de funcionamiento de este recurso, que permitirá resolver consultas de forma presencial, telefónica o por correo electrónico sobre las distintas iniciativas que la Unión Europea pone a disposición de la población juvenil.
Entre los contenidos del servicio figuran programas vinculados al empleo y al emprendimiento, como la red EURES, Mi Primer Empleo EURES, Garantía Juvenil o Erasmus para jóvenes emprendedores. También se ofrece información sobre intercambios juveniles, el programa DiscoverEU —que facilita interrail gratuito a jóvenes de 18 años—, prácticas Erasmus y opciones de formación para trabajadores juveniles.
El asesoramiento incluye además iniciativas de participación comunitaria como el Cuerpo Europeo de Solidaridad, programas de voluntariado juvenil y proyectos solidarios de emprendimiento local.
La oficina estará atendida por personal especializado de YOUROPIA, asociación cultural que presta este tipo de servicios en Asturias desde 2009 y que retoma esta colaboración a lo largo de 2026.
En el Centro Polivalente Integrado de Lugones las sesiones están previstas los días 13 y 27 de abril, 11 y 25 de mayo, y 8 y 22 de junio.
En la Casa de Cultura de la Pola la atención se ofrecerá el 23 de abril, 7 y 21 de mayo, y 4 y 18 de junio.
El servicio mantiene así doble sede en el concejo para facilitar el acceso a información sobre movilidad europea y oportunidades juveniles en distintos ámbitos.
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