Siero tiene una fábrica de fantasía, dragones y superhéroes: así es la factoría que hace figuras para Marvel, Disney o Lego

Marvel, Disney o LEGO son grandes marcas, imperios del mundo del cine, la fantasía y el juego infantil, conocidos en todo el mundo. Y tienen en común un vínculo que puede parecer en un primer momento sorprendente: una empresa con sede en Siero fabrica algunas de las piezas y figuras que utilizan para eventos de presentación, actividades de promoción internacionales o encargos de diverso tipo que tienen que ver con las propuestas de comunicación e imagen de las firmas. Se trata de Mylideas, con sede en el polígono de Proni, en Meres.

Es la empresa que también trabaja con la licencia de Los Pitufos y que hace los de tamaño gigante que el Ayuntamiento sierense ha colocado en varios puntos del municipio. Pero hace mucho más que eso y colabora con decenas de licencias y corporaciones internacionales que confían en su buen hacer. Entre sus clientes también se encuentran compañías como la del canal de series y películas HBO, para la que ha hecho, entre otras cosas, una reproducción a tamaño real del cráneo de Balerion, el dragón más grande y temido de la Casa Targaryen y cuya historia forma parte de las que se relatan en la famosa "Juego de Tronos".

Un huevo de Pascua y un obrero de LEGO en París

Entrar en el universo de las oficinas sierenses de Mylideas es hacerlo en un espacio del que salen creaciones que se instalarán por muchos puntos del mundo. Han realizado piezas para colocar en Alemania, Italia, Portugal o Francia, muchas de gran tamaño. ¿Cuál es el encargo de más altura que hayan hecho en Meres? "Puede ser alguno de LEGO. El año pasado hicimos un huevo de Pascua para poner en París, que tenía 5 metros y pico de altura. Este año pasado también hicimos una figura de obrero, de los que están sentados, que lo pusimos en los Campos Elíseos, en París, de 6 metros y pico", explica Laura Hernández, fundadora y gerente de la empresa.

Mylideas realiza infinidad de trabajos: grandes figuras y esculturas, escenografías, rotulación, vinilos, soportes publicitarios, stands, mobiliario comercial, piezas de merchandising, impresión 3D, textil y marcaje publicitario. Además de las marcas mencionadas, también han desarrollado encargos para Warner, Coca-Cola, Nickelodeon, Movistar Riders o Vodafone, por citar algunos casos.

La historia de cómo llega una joven asturiana a poner en marcha una empresa que termina trabajando para estas grandes compañías internacionales es tan apasionante como descubrir por primera vez las instalaciones que son su sede, llena de figuras de personajes de Marvel, de LEGO, cabezas de dragones, unicornios, pitufos, galletas gigantes de Navidad y otras que fueron encargos que en algunas ocasiones vuelven a fábrica tras el uso para el que fueron creados.

Un proyecto que nació en un piso

"Milydeas nació en un piso, con una persona que era yo, con mucha ilusión por hacer algo propio, algo que me llegaba gustando mucho a tiempo, que era el regalo publicitario. Había trabajado en varias empresas y tenía mis proveedores de regalo, pero me gustaba mucho ese mundo y en un momento dado decidí empezar con ello", explica Laura Hernández.

Se lanzó por su cuenta, al principio "con un catálogo de merchandising. Iba con mi trolley por Oviedo, por Mieres, por donde fuera, ofreciéndole a los bares, a las peluquerías y demás". "Yo no tenía maquinaria ni nada en aquel momento, compraba el merchan al proveedor, me lo marcaban ellos y yo lo vendía. Era un distribuidor. Pero al final ves que se te van los márgenes, los tiempos, y entonces empezamos a comprar máquinas para marcar nosotros", cuenta.

Comenzaron marcando mucha ropa laboral y después los propios clientes le fueron pidiendo más. "Laura, ¿no me puedes hacer unos vinilos? Pues no tengo plotters, pero bueno, compramos un plotter... Poco a poco fue creciendo todo hasta llegar a lo que hoy es Mylideas", indica, tras 16 años de trayectoria de una empresa de comunicación visual, con experiencia en publicidad, el marketing y decoración, que trabaja en el diseño, la producción e instalación de todo tipo de creaciones para eventos, exposiciones, parques de ocio, espacios comerciales y oficinas singulares.

Retos y récord Guinness

Si tuviera que resumir qué es Milydeas, Laura Hernández diría que "somos especialistas en comunicación visual y también solemos decir que una fábrica creativa". Asegura que la mayoría de las veces, "en un noventa y pico por ciento muy largo" de las ocasiones, las ideas que plantean los clientes o que ellos mismos se ponen como reto, se pueden llevar a la práctica.

"Hace un par de años, por ejemplo, era el aniversario de Disney, se hizo la casa de la película Up con piezas de LEGO y tuvimos que conseguir que, poniéndole globos, sobrevolase edificios de El Corte Inglés de Madrid. Al principio era una locura, cómo vamos a hacer esto, lo otro... Pero lo hicimos. También tenemos un récord Guinness: hicimos la máquina de Tetris funcional más grande del mundo", apunta, preguntada por algunos de los proyectos que han llevado a cabo en los últimos años.

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El contacto con las grandes marcas, dice, fue cosa del "boca a boca" en ferias internacionales. "En Las Vegas hay una feria muy importante de licencias, y algunas otras. Al final unos licenciatarios y otros se conocen. Y se preguntan entre ellos quién les organizó este o aquel evento que gustó. Al final vas conociendo, dan buenas referencias sobre ti y empiezan a trabajar con nosotros", señala Laura Hernández.