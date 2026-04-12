Siero tiene una fábrica de fantasía, dragones y superhéroes de cine: "Siempre queremos dar un pasín más, ser una empresa que crea algo diferente"

Marvel, Disney o Lego son grandes marcas, imperios del mundo del cine, la fantasía y el juego infantil, conocidos en todo el mundo. Y tienen en común un vínculo que puede parecer en un primer momento sorprendente: una empresa con sede en Siero fabrica algunas de las grandes piezas y figuras que utilizan para eventos de presentación, actividades de promoción internacionales o encargos de diverso tipo que tienen que ver con las propuestas de comunicación e imagen de las firmas. Se trata de Mylideas, con sede en el polígono de Proni, en Meres.

Es la empresa que también trabaja con la licencia de Los Pitufos y que hace los de tamaño gigante que el Ayuntamiento sierense ha colocado en varios puntos del municipio. Pero hace mucho más que eso y colabora con decenas de licencias y corporaciones internacionales que confían en su buen hacer. Entre sus clientes se encuentran compañías como la del canal de series y películas HBO, para la que ha creado, entre otras cosas, una reproducción a tamaño real del cráneo de "Balerion", el dragón más grande y temido de la Casa Targaryen cuya historia forma parte de las historias que se relatan en la famosa "Juego de Tronos".

Laura Hernández, en la sede de Mylideas. / P. T.

Entrar en el universo de las oficinas sierenses de Mylideas es hacerlo en un espacio del que salen creaciones que se instalarán por muchos puntos del mundo. Han realizado piezas para colocar en Alemania, Italia, Portugal o Francia, muchas de gran tamaño. ¿Cuál es el encargo de más altura que hayan hecho en Meres? "Puede ser alguno de Lego. El año pasado hicimos un huevo de Pascua, para poner en París, que tenía 5 metros y pico de altura. Este año pasado también hicimos una figura de obrero, de los que están sentados, que lo pusimos en los Campos Elíseos, en París, de 6 metros y pico", explica Laura Hernández, fundadora y gerente de Mylideas..

Su empresa realiza infinidad de trabajos: grandes figuras y esculturas, escenografías, rotulación, vinilos, soportes publicitarios, stands, mobiliario comercial, piezas de merchandising, impresión 3D, textil y marcaje publicitario. Además de las marcas mencionadas, también ha desarrollado encargos para la Warner, Coca- Cola, Nickelodeon, Movistar Riders o Vodafone, por citar algunos casos.

La historia de cómo llega una joven asturiana a poner en marcha una empresa que termina trabajando para estas grandes compañías internacionales es tan apasionante como descubrir por primera vez las instalaciones que son su sede, llena de figuras de personajes de Marvel, de Lego, cabezas de dragones, unicornios, pitufos, galletas gigantes de Navidad y otras que fueron encargos que en algunas ocasiones vuelven a fábrica tras el uso para el que fueron creados.

"Mylideas nació en un piso, con una persona que era yo, con mucha ilusión por hacer algo propio, algo que me llegaba gustando mucho tiempo, que era el regalo publicitario. Había trabajado en varias empresas y tenía mis proveedores de regalo, pero me gustaba mucho ese mundo y en un momento dado decidí empezar con ello", explica Laura Hernández.

Varias figuras de pitufos en construcción. / P. T.

Se lanzó por su cuenta, al principio "con un catálogo de merchandising, e iba con mi trolley por Oviedo, por Mieres, por donde fuera, ofreciéndole a los bares, a las peluquerías y demás". "Yo no tenía maquinaria ni nada en aquel momento, compraba el merchandising al proveedor, me lo marcaban ellos y yo lo vendía. Era un distribuidor. Pero al final ves que se te van los márgenes, los tiempos, y entonces empezamos a comprar máquinas para marcar nosotros", cuenta.

Comenzó marcando mucha ropa laboral y después los propios clientes le fueron pidiendo más. "Laura, ¿no me puedes hacer unos vinilos? Pues no tengo plotters, pero, bueno, compramos un plotter... Poco a poco fue creciendo todo hasta llegar a lo que hoy es Mylideas", indica, tras 16 años de trayectoria. La empresa está ahora especializada en lo que define como comunicación visual y con experiencia en publicidad, el marketing y la decoración, que trabaja en el diseño, la producción e instalación de todo tipo de creaciones para eventos, exposiciones, parques de ocio, espacios comerciales y oficinas singulares.

El contacto con las grandes marcas, dice, fue cosa del "boca a boca" en ferias internacionales. "En Las Vegas hay una muy importante de licencias, y hay varias ferias más relevantes. Al final unos licenciatarios y otros se conocen. Y se preguntan entre ellos quién les organizó este o aquel evento que gustó. Al final vas conociendo, dan buenas referencias sobre ti y empiezan a trabajar con nosotros", señala Laura Hernández.

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Con una plantilla de 25 personas, aspiran a seguir creciendo y "maquinando", señala para explicar que "somos como la casa de los retos, pensando en qué podemos hacer que sorprenda más". "Siempre queremos dar un pasín más, ser una empresa que crea algo diferente, que te dé un producto y una experiencia que los clientes y quienes lo disfruten no olviden", concluye.