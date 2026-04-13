Coches con cámaras para controlar el estacionamiento a través de las matrículas: otra de las novedades de la nueva zona azul de Siero, que entrará en vigor antes del verano

La nueva zona azul en Siero entrará en vigor, si todo marcha según lo previsto, en los últimos días de mayo o a principios de junio. El Ayuntamiento acaba de adjudicar por cinco años (cuatro más uno de prórroga) el contrato de concesión a la empresa EYSA Estacionamiento y Servicios, que era la que se encargaba de la gestión del aparcamiento regulado hasta la fecha. Y el nuevo modelo llegará con novedades. Algunas ya son conocidas, como que se suman tres nuevas zonas de aparcamientos de pago (dos en la Pola y una en Lugones), y que la primera media hora de estacionamiento será gratis. Pero hay otras desveladas este lunes por el alcalde, Ángel García “Cepi”, como que habrá dos vehículos en movimiento que detectarán si se ha puesto ticket o se ha excedido el tiempo a través de un lector de matrículas por medio de una cámara.

El regidor también indicó que el nuevo contrato será más beneficioso para el Ayuntamiento. Antes, la empresa concesionaria de la zona azul se quedaba con un 95% del beneficio y le otorgaba apenas un 5% al Ayuntamiento. Ahora, con el nuevo formato, el Consistorio se llevará el 23,01 del total de ganancias, sin contar previamente la parte de los gastos.

Aparcamientos disuasorios

“El nuevo sistema, con mayor beneficio, le revierte más al Ayuntamiento y menos a la concesionaria, con el canon que pagará la empresa ya fijada. Nuestro objetivo no es la recaudación, sino la rotación. El dinero que se gane se reinvertirá en nuevos aparcamientos públicos en la Pola y Lugones”, desgranó Ángel García,

En estos momentos, está abierto un periodo de alegaciones, que se extenderá durante diez días. A la convocatoria se había presentado también otra empresa. Si no se produce ninguna denuncia ya se procederá a la firma del contrato. A partir de ahí, la empresa concesionaria tiene un mes para la puesta a punto, adaptar la nueva zonal y que entre en funcionamiento. Entre los trabajos estará el cambio de parquímetros, para hacerlos más modernos.También tendrán que pintar de azul el aparcamiento que entrará en funcionamiento en la calle Maestros Martín Galache, de unas 40 plazas, junto al centro de salud de la Pola.

Esa zona, para facilitar la rotación y el aparcamiento a los usuarios del ambulatorio, se une a los parkings disuasorios de la calle Florencio Rodríguez de la Pola y Santa Isabel de Lugones, donde se podrá aparcar por 1,5 euros al día o 30 euros al mes.

Con todo ello, la zona azul ascenderá a 957 plazas, según las estimaciones municipales, que podrán variar ligeramente, cuando se realice el pintado de las plazas.

Las calles reguladas por la zona azul

Las calles que quedarán reguladas por la nueva ordenanza serán en Pola de Siero las siguientes: Alcalde Parrondo, en el tramo comprendido entre Plaza Pablo Iglesias y calle Luis Navia Osorio; Florencio Rodríguez, en el tramo comprendido entre calle Pedro Vigil y Calle Luis Navia Osorio; Ería del Hospital, Falo Moro, Idelfonso Sánchez del Río, entre Ramón y Cajal y Marquesa de Canillejas); Pedro Vigil, Ramón y Cajal, entre Celleruelo y Falo Moro); Valeriano León, entre Plaza Pablo Iglesias y Fausto Vigil; Marquesa de Canillejas, entre Celleruelo e Ildefonso Sánchez del Río); Pacita Vigil, entre Plaza Pelayo y Plaza Manuel Llaneza; plaza Pablo Iglesias, entre Falo Moro y Marquesa de Canillejas; Maestros Martín Galache; y el aparcamiento disuasorio de Pola de Siero Este (al final de la calle Florencio Rodríguez).

En cuanto a Lugones, las zonas reguladas de pago serán las Avenida de Oviedo (tramo comprendido entre Avenida e Viella y rotonda Avenida Conde Santa Bárbara), la Avenida de Gijón (tramo comprendido entre rotonda Avenida Conde Santa Bárbara y Calle Río Ibias) y la avenida José Tartiere (tramo comprendido entre Avenida José Tartiere y calle Naranjo de Bulnes), así como las siguientes calles: Antonio Machado (tramo comprendido entre Avenida Viella y calle Luis Braille), Leopoldo Lugones (tramo comprendido entre Antonio Machado y Lope de Vega), Leandro Domínguez, Monte Arapio y el aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel.