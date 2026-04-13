Hacienda obliga a rehacer el gran contrato de Cadasa para garantizar el suministro en el área central de Asturias

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción contra los pliegos del contrato de 35,05 millones de euros para ejecutar el desdoblamiento de la conducción principal entre Lieres y Espiniella (Siero). Se trata de una de las principales inversiones previstas por el Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento en el Principado de Asturias (Cadasa) en la red regional de abastecimiento. La resolución anula la clasificación empresarial exigida en la licitación y obliga a modificar el pliego antes de reactivar el procedimiento.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el contrato, con un valor de 35.055.118,75 euros, ya había quedado suspendido cautelarmente en enero, después de la impugnación de la patronal constructora. Ahora, el tribunal resuelve el fondo del asunto y concluye que la exigencia técnica fijada por Cadasa para concurrir al concurso no se ajusta a la naturaleza real de la obra.

La controversia se centra en la clasificación empresarial recogida en el pliego. El consorcio exigía a las empresas la categoría E-1, correspondiente a abastecimientos y saneamientos, mientras que el recurso defendía que la actuación debía encuadrarse en el subgrupo E-6, reservado a conducciones con tubería de presión de gran diámetro. El tribunal asume ese argumento y anula ese apartado del expediente.

La resolución considera determinante que el 46,4 % del presupuesto de ejecución material corresponde a la conducción principal en alta presión, con tuberías superiores a 600 milímetros de diámetro y varios kilómetros de recorrido, características que definen técnicamente la prestación principal del contrato.

El fallo también cuestiona la motivación aportada por el órgano de contratación. Según el tribunal, Cadasa no justificó de forma suficiente por qué mantuvo la clasificación inicial ni rebatió técnicamente los argumentos presentados por la Confederación Nacional de la Construcción.

La actuación proyectada afecta a más de trece kilómetros de la red principal entre ambos puntos del concejo de Siero y está considerada estratégica dentro del plan inversor del consorcio para reforzar el abastecimiento en el centro de Asturias y en la franja costera. La duplicación permitirá aumentar la capacidad de transporte, mejorar la respuesta ante averías y reforzar la seguridad del sistema.

Aunque la resolución levanta la suspensión cautelar acordada en enero, el procedimiento no podrá continuar hasta que se corrijan formalmente los pliegos en los términos exigidos por el tribunal. Eso sí, contra la resolución solo cabe recurso contencioso-administrativo.

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Auscultación

Cadasa impulsa otra importante actuación en Siero, consistente en la auscultación y el diagnóstico estructural de la denominada "arteria principal" de suministro de agua a su paso por el concejo. Se trata de una conducción clave para el abastecimiento regional, formada por tuberías de hormigón pretensado. El chequeo en profundidad prevé identificar aquellos tramos en deficiente estado de conservación antes de que puedan sufrir una rotura, tal y como sucedió en abril de 2025. La inversión, de un millón de euros, ha quedado paralizada después de que la mesa de contratación rechazara la solvencia de las empresas que se presentaron al proceso de licitación.