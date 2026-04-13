Una nefasta racha de resultados complica la permanencia del Siero en Tercera RFEF: las cuentas que hacen los polesos para salvar la categoría
Los de El Bayu, que llegaron a finalizar en ascenso la primera vuelta, solo han ganado uno de sus últimos quince partidos de Liga
El final del 2025, tras una gran primera vuelta, catapultó al Club Siero en el año de su retorno a Tercera RFEF a los puestos altos de la clasificación. El conjunto poleso llegó a situarse en puestos de play-off de ascenso a Segunda RFEF. Pero desde que empezó 2026 la mala dinámica de resultados les ha llevado a situarse en el polo opuesto, con el peligro acechando de un posible descenso de categoría.
El Club Siero acumula una nefasta racha, con un triunfo en quince partidos, en los que apenas han sumado 8 puntos sobre 45 posibles. El conjunto de El Bayu apenas ganó al Titánico, colista destacado, y empató en este tramo ante Mosconia, Colunga, L’Entregu, Llanes y Avilés Stadium.
La última jornada de Liga el Club Siero encajó una dolorosa derrota ante el Gijón Industrial por 3-1, equipo que marcha en puestos de descenso y que se ha puesto a siete puntos del Siero, cuando restan doce por disputarse. No parece por ahí que vaya a llegar el peligro, pero sí que debe estar atento el Siero a la siguiente plaza, que marca el Navarro con 28, por si se produce algún arrastre, con los posibles descensos del Langreo y el Marino de Luanco en Segunda RFEF, que podía implicar algún descenso más en Tercera RFEF.
El Siero tiene por delante un calendario de Liga que le llevará a enfrentarse este domingo (18.30 horas) al Navarro en El Bayu, con el fin de cortar su sangría de derrotas, ya que encadena cinco consecutivas. Después recibirá de nuevo en casa al Tuilla, visitará al Caudal y acabará la temporada en su feudo frente al Ceares.
Aunque se ha metido en problemas, el Club Siero tiene a su favor que disputará tres de los últimos cuatro partidos de Liga en casa, para intentar salvarse y que una muy mala segunda vuelta no lastra el buen inicio de competición de un equipo que llegó a soñar con metas más altas.
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