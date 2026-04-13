La Pola se suma al Día Internacional de los Monumentos y Sitios: PolArte ofrecerá visitas guiadas por la capital sierense el próximo fin de semana

La Asociación PolArte vuelve a colaborar con la Universidad de Oviedo y su Departamento de Historia del Arte y Musicología el próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, con dos rutas gratuitas por la Pola con el fin de conmemorar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que tiene lugar cada 18 de abril desde 1983.

En esa jornada se pone el foco en el valor del patrimonio y de la Historia del Arte, así como en el importante papel que desempeñan las personas graduadas en esta especialidad para la conservación, estudio y difusión de las obras de arte. Por tanto, un grupo de estudiantes de Historia del Arte realizarán, las mañanas del sábado y del domingo, entre las 11:30 y las 12:30 horas, una visita guiada en la que se analizarán los principales monumentos y edificios de la arquitectura contemporánea de la capital sierense.

Esta ruta, dedicada a la arquitectura moderna polesa, es diferente a las realizadas en ediciones anteriores y quiere subrayar el papel pionero que tuvo la obra de Ildefonso Sánchez del Río. Por ello, este recorrido partirá de la Plaza del Paraguas, antiguo Mercado de Ganados diseñado por este ingeniero, y acabará en la Plaza Cubierta, otra de sus obras más emblemáticas.

Paisaje como patrimonio

Ese interés por la arquitectura del siglo XX enlaza este itinerario con el proyecto de investigación 3RMoMo, que busca estudiar y poner en valor el legado del Movimiento Moderno en la cornisa cantábrica. Una de sus líneas de trabajo hace hincapié en la importancia que tiene el paisaje urbano como patrimonio, lo que une algunos de sus objetivos con los de la asociación PolArte. No en vano, desarrolla su principal labor en las calles, que se consideran el lugar idóneo para crear, disfrutar y acercar el arte a la gente.

Además, aparte de esta ruta arquitectónica, el colectivo realizará un tour dedicado al arte urbano, que saldrá a las 12:30 horas, tanto el sábado como el domingo, de la Plaza de Abastos, punto final de la ruta anterior, favoreciendo así la posibilidad de hacer el recorrido arquitectónico y urbano. A lo largo de este itinerario se analizarán algunas de las obras de arte urbano de la localidad.

Se trata de "una experiencia didáctica que pretende reivindicar la importancia de este patrimonio altruista y efímero que ha transformado nuestras calles en los últimos tiempos", señala el grupo. Este recorrido también incluirá obras nuevas, para que la experiencia sea una sorpresa para quienes asistan.

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Las rutas son aptas para todos los públicos y no es necesaria reserva previa, por lo que únicamente hay que acercarse al punto de salida de cada itinerario a las horas indicadas. Además de estas visitas guiadas por La Pola Siero, habrá otras en Oviedo, Gijón y Avilés durante todo el fin de semana para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.