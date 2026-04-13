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Quesos, sidra, artesanía (y hasta conciertos en directo): El Berrón lo tiene todo listo para la gran feria del fin de semana

El evento tendrá lugar en la plaza del Samoa y contará con varias degustaciones gastronómicas

Ana Nosti y Jairo Junco, con el cartel del evento.

Ana Nosti y Jairo Junco, con el cartel del evento. / A. S.

Pablo Antuña

Pablo Antuña

El Berrón (Siero)

El Berrón celebrará el próximo fin de semana la quinta edición de la Feria-Mercado de Quesos Asturianos, Artesanía y Sidra. Un evento, con más de una decena de expositores, que girará en torno a la gastronomía, con degustación o comidas populares, pero que también tendrá actuaciones musicales o actividades infantiles.

La actividad está organizada por la Asociación Amigos de El Berrón y fue presentada este lunes en el Ayuntamiento de Siero, con la presencia del presidente de la entidad, Jairo Junco, y la concejala de Festejos, Ana Nosti.

En la plaza del Samoa se podrá disfrutar el viernes, desde las 19.00 horas, de un concurso de tortillas. El sábado, a las 14.30 horas, habrá una gran paellada, en la que habrá que inscribirse previamente, y desde las 19.00 horas será la música la protagonista, con JR Music, Bernardo Aragón y Álex Reyes.

El domingo, a partir de las 10.00 horas, habrá pasacalles con gaita y tambor, y se abrirá el mercado, en el que estarán como expositores Queso Varé, Quesu de Cabrales ecológico, Quesu Gamonéu, Quesu Afuega ‘l pitu, Quesu Casín, Azabache, Embutidos Colegiata, Fabes D. O. “La Barreda”, Arándanos de Muñó o Vinos del Cangas del Narcea.

Cartel del mercado con el programa.

Cartel del mercado con el programa. / Lne

También habrá actividades infantiles con pincataras y otros juegos. Desde las 14.00 horas se podrá disfrutar de una degustación de fabada, así como de sidra, cedida en este caso por el Llagar de Quelo de Tiñana.

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“Tenemos un fin de semana interesante, con muchas actividades, esperamos que acompañe el tiempo”, destacó Ana Nosti.

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