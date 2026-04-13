La "rotonda del mapamundi" incluirá un gran mural didáctico (con mensaje) sobre el sistema solar y sus planetas

La "rotonda del mapamundi" que el Ayuntamiento de Siero ejecuta entre Lugones y La Fresneda se completará con un gran mural didáctico dedicado a los planetas en los pilares del puente superior. Se trata de una intervención concebida para añadir contenido divulgativo al conjunto y reforzar el carácter singular de una obra pensada como una nueva imagen de entrada al concejo. Según explica el alcalde, Ángel García ("Cepi"), desde su equipo de gobierno ya se mantienen conversaciones con varios artistas urbanos con la intención de que los trabajos comiencen en mayo.

La actuación ocupará toda la superficie de los pilares del puente y se plantea como un gran mural temático centrado en el sistema solar. Cada parte incorporará información concreta sobre los planetas, de manera que quienes transiten por la zona puedan identificar datos básicos vinculados a cada uno de ellos. Entre los ejemplos previstos figura la distancia desde la Tierra a cada planeta.

Antes del inicio de esta fase será necesario acondicionar completamente el soporte. El Ayuntamiento limpiará los pilares y aplicará una base blanca uniforme sobre la que trabajarán los artistas seleccionados.

La temática elegida busca dar continuidad conceptual al proyecto principal, ya que el interior de la glorieta representará a la Tierra mediante un mapamundi metálico, mientras que el entorno vertical se dedicará al espacio exterior.

Una vez que se seleccione al artista que ejecutará la obra se cerrará la propuesta de diseño definitiva con el objetivo de que el inicio de los trabajos tenga lugar durante el mes de mayo, según los cálculo de "Cepi".

Esta fase artística se integra en una actuación global, actualmente en ejecución, en el enlace entre la AS-17 y la AS-38. Se trata de uno de los puntos con mayor tráfico del concejo, con una intensidad media diaria que ronda los 50.000 vehículos.

Según el Alcalde, la obra principal mantiene el calendario previsto y podría quedar finalizada en junio o, como máximo, en julio.

La actuación se lleva a cabo sobre una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro, sobre la que se representará el mapamundi, que será visible desde la pasarela entre Lugones y La Fresneda, e irá acompañado por el lema "Save the Planet". El proyecto en marcha persigue transformar la rotonda en una loma semiesférica que representa los océanos, sobre la que se situarán los continentes, hechos de piezas metálicas tipo chapa, pintadas con colores terrosos.

El Ayuntamiento de Siero licitó por segunda vez las obras a finales del mes de octubre de 2025, tras subsanar un error que había anulado la primera vez la fase de adjudicación del proyecto. Finalmente, adjudicó en diciembre los trabajos a Eulen, tras presentar la oferta más económica a la segunda licitación.

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La mejora estética que se desarrolla en la zona tiene un coste de 598.775,54 euros y el plazo de ejecución se ha establecido en unos cuatro meses. La iniciativa se suma a otras desarrolladas para mejorar la imagen de los puntos de acceso al municipio. Entre las actuaciones efectuadas en esta línea se encuentran las de Pola, con la remodelación integral del área de la rotonda de Ullaga o, más recientemente, la de la entrada desde la Autovía Minera a la capital sierense, punto donde se ha instalado la popular figura gigante de la "Pitufina karateca". Además, también se ha procedido a la urbanización de la avenida de Oviedo de El Berrón.