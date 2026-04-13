Siero se suma a la celebración del Día del Libro con una amplia programación: esta es la guía para no perderse ni una actividad
La Feria del Libro se celebrará el 26 de abril en la Plaza Cubierta de la Pola con librerías, editoriales y asociaciones literarias
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Siero, encabezada por la concejala Aurora Cienfuegos, ha presentado el programa de actividades con motivo del Día del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril. La programación se desarrollará en distintos núcleos del concejo y tendrá como principal cita la Feria del Libro de Siero 2026.
El evento central será la Feria del Libro de Siero, que se celebrará el domingo 26 de abril en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, en horario de 11.00 a 19.00 horas. En ella participarán librerías, editoriales, estudios y asociaciones literarias, configurando un espacio de encuentro en torno a la lectura y la creación literaria.
La programación cultural se extenderá a lo largo de varios días y localidades del municipio, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades. En Lugones, el Centro Polivalente Integrado acogerá el 21 de abril, a las 18.00 horas, el cuentacuentos "¿A dónde irán los cuentos?", dirigido a público a partir de cuatro años. Al día siguiente, el 22 de abril a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro "Réquiem Aeternam", también en el mismo espacio.
En la Pola de Siero, el Teatro Auditorio será escenario de varias actividades. El 22 de abril, a las 18.00 horas, se ofrecerá el cuentacuentos "¿Quieres que te lo cuente otra vez?", mientras que el 23 de abril, a las 19.30 horas, se representará el espectáculo "Nos queda la palabra", con la participación de May Rodríguez y Noelia López, acompañadas de violín y guitarra. El 24 de abril, también a las 19.30 horas, se celebrará un espectáculo de danza galardonado con el XVII Premio Jovellanos a la Producción Escénica y los Premios Oh!, en una propuesta dirigida a público adulto dentro del programa autonómico Asturies, Cultura en Rede.
Ocas y ogros
En Lieres, el Casino de la localidad acogerá el 22 de abril a las 18.00 horas el cuentacuentos "El paseo de la oca", una actividad familiar recomendada a partir de tres años. En La Fresneda, el 24 de abril a las 18.00 horas, el Centro Cultural albergará el cuentacuentos "Un ogro en busca de cuento", que combina narración escenificada, música y referencias a cuentos clásicos.
En Granda, el 25 de abril a las 16.30 horas, el Centro Social de las antiguas escuelas será el escenario de la actividad "Cuentos a la vera del hórreo", que incluirá narración oral y un taller de marcapáginas y plantas poéticas dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Y en Viella, el Centro Sociocultural acogerá el 25 de abril a las 19.00 horas la representación de la comedia costumbrista "Hay xente pa too", enmarcada en la Muestra FETEAS 2026.
Por su parte, en Carbayín Bajo se han programado dos actividades en el Centro Social: el 24 de abril a las 19.30 horas se representará la comedia "Les olímpiques", dirigida por José Ramón Oliva, y el 25 de abril a la misma hora tendrá lugar la actuación del Dúo Impresión, formado por Iván Coya (acordeón) y Sandra González (voz).
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