El imparable desarrollo del "octavo concejo" de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera

El eje formado por Lugones y La Fresneda se ha consolidado como el principal motor urbano de Siero y uno de los espacios residenciales más dinámicos del centro de Asturias, hasta el punto de que entre las dos localidades podrían conformar el octavo concejo de Asturias. Ambos núcleos concentran ya en torno a 19.900 habitantes, lo que supone aproximadamente el 37 por ciento de la población total del municipio, en un contexto en el que Siero ha superado por primera vez la barrera de los 54.000 vecinos.

Según los datos del padrón a 31 de marzo de 2026, el municipio ha llegado a los 54.071 residentes. Ha sido tras sumar 164 habitantes en el primer trimestre del año, lo que refuerza una tendencia de crecimiento sostenido que se prolonga durante la última década, en la que el concejo ha incorporado más de 2.000 nuevos vecinos.

Entre Lugones y La Fresneda superan en habitantes a concejos como Villaviciosa, Laviana, Llanera, Llanes o Cangas del Narcea. Sólo adelantarían a este "municipio" en población Gijón, Oviedo, Avilés, el propio Siero (aún restándole los habitantes de las dos localidades), Langreo, Mieres y Castrillón.

Tirón de Lugones

En este proceso, Lugones mantiene su posición como la localidad más poblada del concejo, con 13.681 habitantes tras incorporar 57 vecinos en lo que va de año. Su evolución refuerza su papel como principal polo residencial de Siero, con numerosas promociones residenciales en marcha y como espacio cada vez más integrado en la dinámica metropolitana de Oviedo. Cuenta con un perfil de población joven y una elevada movilidad laboral hacia la capital asturiana y el área central que lo hacen muy demandado. En la actualidad, las inmobiliarias señalan que no quedan apenas viviendas libres en este entorno.

La Fresneda como referencia

A escasa distancia, La Fresneda, integrada en la parroquia de Viella, continúa consolidándose como la urbanización de referencia en Asturias. El conjunto suma 6.219 habitantes según el último padrón y en una tendencia de crecimiento más estable y sostenida en el tiempo, vinculada a su planificación urbanística y a su atractivo como área residencial. De manera especial, entre población que trabaja en Oviedo, Gijón o el propio entorno central asturiano, que busca una alternativa de vivienda en una zona integrada en el medio natural y con todos los servicios a mano.

También cuenta con varias zonas de expansión y con la previsión de seguir creciendo hacia nuevas bolsas de suelo catalogadas como urbanizables, de manera que en unos años está previsto un nuevo “estirón” poblacional en este núcleo, haciendo bascular aún más la balanza del desarrollo hacia la zona oeste de Siero.

Vista aérea de la glorieta entre Lugones y La Fresneda / LNE

La evolución de ambos núcleos ha configurado un corredor urbano prácticamente continuo entre Lugones y La Fresneda, que funciona como uno de los principales espacios de expansión residencial de todo el área central de Asturias. Este eje concentra servicios, vivienda y movilidad en un espacio reducido y muy interconectado, lo que refuerza su papel dentro del modelo territorial del concejo. Centros comerciales y una pasarela peatonal entre ambos núcleos han ayudado a "coser" este continuo dentro de la estrategia para consolidar núcleos compactos. La futura rotonda del “mapamundi” acabará de dar una identidad visual al conjunto.

El avance demográfico de Siero en su conjunto responde a una tendencia sostenida en el tiempo. En la última década, el concejo ha sumado más de 2.000 habitantes, con una concentración muy significativa en los principales núcleos urbanos. En esta tesitura, el crecimiento del eje Lugones–La Fresneda se explica por su proximidad a Oviedo, la disponibilidad de suelo residencial, la mejora de infraestructuras y su posición estratégica dentro del área central asturiana, factores que han reforzado su capacidad de atracción residencial.

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Este dinamismo ha permitido a Siero alcanzar un nuevo máximo histórico de población y situarse como uno de los concejos con mayor capacidad de crecimiento de Asturias. Señalaba días atrás el alcalde, Ángel García “Cepi”, que la previsión es seguir alcanzando máximos históricos en los próximos años, con la marca de los 60.000 residentes como cifra a batir.