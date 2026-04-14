Italia y Siero, unidos por un intercambio de estudiantes
Los alumnos se encuentran de visita en la Pola de la mano del IES Juan de Villanueva
El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi" y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, recibieron en la mañana de este martes en a 11 alumnos del Liceo G.B (Giovanni Battista) Morgagni de Italia, que se encuentran de intercambio en el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero.
El acto tuvo lugar en el salón de plenos municipal, y los estudiantes acudieron al Ayuntamiento acompañados por alumnado del centro educativo sierense. Durante el encuentro, el primer edil y la concejala se interesaron por la estancia de los jóvenes en el concejo y respondieron a sus preguntas sobre diversos temas.
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