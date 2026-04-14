Lugones acoge este sábado un concierto de tributo a la mítica banda Hombres G

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este martes un nuevo concierto en la programación cultural municipal: el espectáculo tributo a Hombres G que ofrecerá la banda Chicos G el próximo sábado (18 de abril) en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.

La actuación comenzará a las 19.30 horas y propone un recorrido por algunos de los temas más conocidos del grupo madrileño, en un formato que reproduce con fidelidad su sonido, estética y repertorio.

El precio general de la entrada será de 9 euros. Los estudiantes podrán acceder a una tarifa reducida de 6,75 euros, disponible exclusivamente en taquilla. Las localidades pueden adquirirse tanto por internet como de forma presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, de lunes a viernes entre las 17.00 y las 20.00 horas. El día del concierto, la venta presencial comenzará dos horas antes del inicio.

La banda tributo plantea un directo centrado en la recreación del repertorio de Hombres G, con una puesta en escena orientada al público que vivió el auge del grupo en los años ochenta y noventa, aunque también abierta a nuevas generaciones. El espectáculo incluye una selección de sus canciones más reconocibles y un formato escénico basado en la interacción constante con el público

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La actuación se enmarca en la agenda cultural prevista para esta primavera en Lugones, con programación musical dirigida a públicos diversos y formatos de mediano aforo