Lugones acoge este sábado un concierto de tributo a la mítica banda Hombres G
La actuación de Chicos G arrancará a las siete y media en el Centro Polivalente, con entradas a 6,75 y 9 euros
J. A. O.
La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este martes un nuevo concierto en la programación cultural municipal: el espectáculo tributo a Hombres G que ofrecerá la banda Chicos G el próximo sábado (18 de abril) en el Centro Polivalente Integrado de Lugones.
La actuación comenzará a las 19.30 horas y propone un recorrido por algunos de los temas más conocidos del grupo madrileño, en un formato que reproduce con fidelidad su sonido, estética y repertorio.
El precio general de la entrada será de 9 euros. Los estudiantes podrán acceder a una tarifa reducida de 6,75 euros, disponible exclusivamente en taquilla. Las localidades pueden adquirirse tanto por internet como de forma presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, de lunes a viernes entre las 17.00 y las 20.00 horas. El día del concierto, la venta presencial comenzará dos horas antes del inicio.
La banda tributo plantea un directo centrado en la recreación del repertorio de Hombres G, con una puesta en escena orientada al público que vivió el auge del grupo en los años ochenta y noventa, aunque también abierta a nuevas generaciones. El espectáculo incluye una selección de sus canciones más reconocibles y un formato escénico basado en la interacción constante con el público
La actuación se enmarca en la agenda cultural prevista para esta primavera en Lugones, con programación musical dirigida a públicos diversos y formatos de mediano aforo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
- Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo