“La República de las mujeres”, encuentro en el teatro Auditorio de Siero de la Asociación Memorialista de Asturias
La mesa redonda aborda los avances en los derechos de las mujeres durante el periodo republicano
P. A.
Un encuentro, “para hablar de los de los avances que el régimen democrático republicano implicó para los derechos de las mujeres”, como destacó el moderador del acto, Ricardo Fernández, sirvió para abrir la “Semana Republicana”. El auditorio de Siero celebró este lunes la mesa redonda “La república de las mujeres”, organizada por la Asociación Memorialista de Asturias.
Ricardo Fernández, tesorero, moderó un acto en el que también intervinieron Marta Friera, catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones; Sonia García, doctora en Historia, e Iván Pozuelo, doctor en Historia.
En el desarrollo del coloquio se abordaron algunos aspectos sobre los cambios que se produjeron en materia de derechos. Y no sólo el tema del voto y la figura de Clara Campoamor, sino también la labor de Margarita Nelken o Dolores Ibárruri.
También se analizó en el ámbito del derecho civil “la importancia que tuvo suprimir lo que eran las autorizaciones maritales y que las mujeres tuvieran también su independencia”, además de otros apartados como “el acceso a las instituciones, parlamentos, o la mayor presencia en el ámbito público, aunque bueno fue muy tímido y tibio, pero fue el arranque, y marcó por ejemplo el acceso a la Universidad”, resumió el moderador.
La intención de la Asociación Memorialista de Asturias era, con este acto, poner el foco en “tener un conocimiento más o menos genérico, un repaso sobre los cambios que se produjeron en cuanto a la situación de las mujeres en el ámbito rural, en el ámbito urbano, o en el peso intelectual que también tenían como colectivo”, detalla Fernández, antes de concluir: “El planteamiento que tenemos desde la asociación es tener una labor divulgativa para que se conozca lo que supuso el periodo republicano. En tanto que es la primera manifestación de un régimen democrático que se fue forjando en el tiempo pero con otros movimientos”.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas