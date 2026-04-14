“La República de las mujeres”, encuentro en el teatro Auditorio de Siero de la Asociación Memorialista de Asturias

Un encuentro, “para hablar de los de los avances que el régimen democrático republicano implicó para los derechos de las mujeres”, como destacó el moderador del acto, Ricardo Fernández, sirvió para abrir la “Semana Republicana”. El auditorio de Siero celebró este lunes la mesa redonda “La república de las mujeres”, organizada por la Asociación Memorialista de Asturias.

Ricardo Fernández, tesorero, moderó un acto en el que también intervinieron Marta Friera, catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones; Sonia García, doctora en Historia, e Iván Pozuelo, doctor en Historia.

En el desarrollo del coloquio se abordaron algunos aspectos sobre los cambios que se produjeron en materia de derechos. Y no sólo el tema del voto y la figura de Clara Campoamor, sino también la labor de Margarita Nelken o Dolores Ibárruri.

Público durante la charla en el Auditorio de Siero. / Lne

También se analizó en el ámbito del derecho civil “la importancia que tuvo suprimir lo que eran las autorizaciones maritales y que las mujeres tuvieran también su independencia”, además de otros apartados como “el acceso a las instituciones, parlamentos, o la mayor presencia en el ámbito público, aunque bueno fue muy tímido y tibio, pero fue el arranque, y marcó por ejemplo el acceso a la Universidad”, resumió el moderador.

Noticias relacionadas

La intención de la Asociación Memorialista de Asturias era, con este acto, poner el foco en “tener un conocimiento más o menos genérico, un repaso sobre los cambios que se produjeron en cuanto a la situación de las mujeres en el ámbito rural, en el ámbito urbano, o en el peso intelectual que también tenían como colectivo”, detalla Fernández, antes de concluir: “El planteamiento que tenemos desde la asociación es tener una labor divulgativa para que se conozca lo que supuso el periodo republicano. En tanto que es la primera manifestación de un régimen democrático que se fue forjando en el tiempo pero con otros movimientos”.