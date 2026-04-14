Siero abre hasta el 24 de abril el plazo de solicitud para optar a las plazas en las escuelas infantiles municipales
La medida afecta a los dos centros que siguen siendo de titularidad municipal: El Carmín, en la Pola, y La Manzana, en Lugones.
J. A. O.
El Ayuntamiento de Siero mantiene abierto desde este lunes, 14 de abril, el plazo de presentación de solicitudes para optar a plaza en las escuelas infantiles municipales. El proceso permanecerá activo hasta el 24 de abril y afecta a los dos centros que siguen siendo de titularidad municipal: El Carmín, en La Pola, y La Manzana, en Lugones.
La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, informó de que ambas escuelas suman actualmente 80 plazas, una cifra que podrá ajustarse en función de la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales.
Actualmente, Siero dispone de cuatro escuelas de Educación Infantil, aunque solo dos dependen todavía directamente del Ayuntamiento: la Escuela de Educación Infantil El Carmín, en La Pola, y la Escuela de Educación Infantil La Manzana, en Lugones. Según explicó la edil, ambas se integrarán próximamente en la Red de Escuelinas del Principado.
Las familias interesadas deberán presentar la documentación en el Registro municipal o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Los impresos de solicitud y la información detallada del procedimiento están disponibles tanto en la web municipal como en la sede electrónica.
El calendario de admisión fija el 27 de mayo como fecha de publicación de las listas provisionales de admitidos. El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el 1 de junio. Las listas definitivas se harán públicas el 10 de junio en los propios centros, en la página web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Eva Iglesias recordó además que, una vez concluido el proceso de admisión, se abrirá el periodo de formalización de matrícula.
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